L'écart mystérieux : perte atmosphérique et planètes manquantes

Une étude révolutionnaire utilisant les données du télescope spatial Kepler, à la retraite, de la NASA, a mis en lumière l'un des mystères les plus intrigants de l'univers : l'absence d'exoplanètes 1.5 à 2 fois plus grandes que la Terre. Dirigée par Jessie Christiansen de Caltech/IPAC, la recherche explore les raisons de cet écart particulier et révèle un coupable inattendu : la perte atmosphérique.

« Les scientifiques des exoplanètes disposent désormais de suffisamment de données pour affirmer que cet écart n’est pas dû au hasard. Il se passe quelque chose qui empêche les planètes d'atteindre et/ou de rester à cette taille », a expliqué Christiansen.

L’étude propose deux mécanismes principaux responsables de cette perte atmosphérique : la perte de masse liée au cœur et la photoévaporation. La perte de masse provoquée par le noyau se produit lorsque le noyau chaud d'une planète repousse progressivement son atmosphère au fil du temps. D’un autre côté, la photoévaporation implique le rayonnement intense de l’étoile hôte d’une planète qui détruit son atmosphère, un peu comme un sèche-cheveux cosmique faisant fondre un glaçon.

Pour étudier ces mécanismes, l'équipe de Christiansen s'est concentrée sur les amas d'étoiles Praesepe et Hyades, connus pour leur relative jeunesse en termes cosmiques. Dans ces amas, près de 100 % des étoiles avaient encore des planètes sous-Neptune ou des planètes candidates en orbite autour d'elles, tandis que les amas d'étoiles plus anciens ne montraient qu'un taux de rétention de 25 % pour les planètes sous-Neptune. Ces résultats contredisent les hypothèses précédentes selon lesquelles la photoévaporation jouait un rôle important dans l’évolution des exoplanètes.

Les résultats suggèrent fortement que la perte de masse liée au noyau est la principale cause de l’écart de taille observé. Auparavant, les astronomes pensaient que la perte atmosphérique se produisait principalement par photoévaporation au cours des premiers stades de l’évolution des exoplanètes. La remarquable rétention atmosphérique dans les amas d’étoiles plus jeunes comme Praesepe et Hyades révèle un récit différent.

Bien que cette étude marque une avancée significative dans notre compréhension des exoplanètes, elle ne constitue qu’une pièce d’un puzzle cosmique plus vaste. Christiansen souligne que les recherches en cours et les études futures continueront d'explorer et de tester ces résultats, dévoilant ainsi davantage de connaissances sur les mystères de l'univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le télescope spatial Kepler ?

Le télescope spatial Kepler était une mission de la NASA conçue pour découvrir des exoplanètes, des planètes en orbite autour d'étoiles en dehors de notre système solaire. Il a fonctionné de 2009 à 2018 et a fourni des données cruciales pour comprendre les caractéristiques et la répartition des exoplanètes.

2. Qu’est-ce que la perte atmosphérique ?

La perte atmosphérique fait référence au processus par lequel une planète perd son atmosphère au fil du temps. Cela peut se produire en raison de divers facteurs, tels que le rayonnement du noyau de la planète ou le rayonnement intense de son étoile hôte.

3. Que sont les sous-Neptunes ?

Les sous-Neptunes sont un type d'exoplanète plus petite que Neptune, mais plus grande que la Terre. Ils se caractérisent par leur composition gazeuse et se retrouvent souvent dans les zones habitables de leurs étoiles hôtes.

4. Quelle est la différence entre la perte de masse alimentée par le cœur et la photoévaporation ?

La perte de masse provoquée par le noyau se produit lorsque le noyau chaud d'une planète repousse progressivement son atmosphère au fil du temps. La photoévaporation, quant à elle, est le processus par lequel l'atmosphère d'une planète est détruite par le rayonnement intense de son étoile hôte.

