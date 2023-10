Une étude suggère que les monticules d'Arrokoth sont des éléments de construction originaux

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Southwest Research Institute (SwRI) a indiqué que les mystérieux monticules d'Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper, seraient certains de ses anciens éléments constitutifs d'origine. Arrokoth, anciennement connu sous le nom d'Ultima Thule, a été observé par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA en janvier 2019.

Le survol d'Arrokoth par le vaisseau spatial a révélé une formation particulière : deux lobes ronds reliés par un col étroit ressemblant à un bonhomme de neige. De plus, le plus grand lobe, nommé Wenu, présentait plusieurs monticules énigmatiques, tandis que le plus petit lobe, connu sous le nom de Weeyo, présentait trois monticules provisoirement identifiés. Ces monticules se sont avérés avoir des tailles, des formes, des couleurs et une réflectivité similaires.

Les chercheurs du SwRI ont publié leur article évalué par des pairs dans The Planetary Science Journal, déclarant que les monticules sont probablement les éléments constitutifs d'origine d'Arrokoth. Ils ont comparé le contexte géologique des monticules et analysé leurs formes, tailles, réflectivité et couleurs. L'étude a révélé que ces monticules partagent une origine commune et se seraient formés lors de la création d'Arrokoth, il y a des milliards d'années.

Le processus de formation exact et la raison pour laquelle les monticules sont tous de taille similaire restent inconnus. Cependant, les chercheurs suggèrent que la taille préférée de ces éléments constitutifs doit être expliquée par des modèles de formation planétésimale. L’analyse soutient également le modèle d’instabilité de flux, dans lequel des matériaux rocheux entrent en collision à des vitesses lentes, permettant une légère accumulation d’objets.

Comprendre les origines des planétésimaux comme Arrokoth est crucial pour comprendre le développement des planètes. La découverte de ces monticules fournit aux scientifiques des informations précieuses sur la formation de ces corps célestes. Une exploration plus approfondie est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les structures en forme de monticule sont courantes parmi les planétésimaux.

Arrokoth est situé à 4.1 milliards de kilomètres dans la ceinture de Kuiper, ce qui en fait l'objet le plus éloigné visité par un vaisseau spatial dans le système solaire. Il mesure environ 22 milles de longueur.

Étude : Les propriétés et l'origine des grands monticules d'Arrokoth (SwRI), objet de la ceinture de Kuiper