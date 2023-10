Des scientifiques découvrent comment les métaux précieux de la Terre restent proches de la surface

Les scientifiques ont découvert la raison pour laquelle des métaux précieux tels que l'or, le platine et le palladium se trouvent près de la surface de la Terre, malgré leur densité suggérant qu'ils auraient dû couler jusqu'au noyau. Les chercheurs ont découvert que ces métaux étaient restés piégés dans des roches à moitié fondues après la collision d’énormes roches spatiales avec la Terre. La présence de ces métaux précieux près de la surface a longtemps dérouté les scientifiques, mais on pense qu'ils ont atterri sur Terre lors d'impacts avec de grosses roches spatiales peu après la formation de la planète. Cependant, au lieu de couler jusqu'au noyau, ces métaux ont percolé à travers le manteau et sont restés piégés dans la roche en solidification, leur permettant de rester près de la surface.

Dans une étude récente, des scientifiques ont simulé des impacts anciens sur la Terre primitive pour comprendre pourquoi ces métaux précieux ne sont pas descendus jusqu'au noyau. Ils ont découvert que lorsqu’une énorme roche spatiale, potentiellement de la taille de la Lune, entra en collision avec la Terre, elle créait un océan de magma en fusion qui pénétrait dans le manteau. Au-dessous de cet océan de magma se trouvait une région de roche à moitié fondue, à moitié solide. Les métaux issus de l'impacteur ont progressivement imprégné cette région à moitié fondue, se mélangeant au manteau. Au lieu de couler directement jusqu’au noyau, le manteau infusé de métal s’est solidifié, emprisonnant des fragments de métal en cours de route.

Au fil des milliards d’années, le barattage et la convection dans le manteau ont rapproché ces métaux de la croûte, les rendant ainsi accessibles aux opérations minières. Cette découverte met en lumière l’origine et l’abondance des métaux précieux sur Terre, expliquant comment ils se sont retrouvés près de la surface. De plus, il est possible que ces régions du manteau riches en métaux soient encore visibles aujourd'hui sur les images sismiques de l'intérieur de la Terre.

Des recherches plus approfondies pourraient impliquer la simulation d’impacts similaires sur d’autres planètes telluriques comme Mars ou Vénus pour comprendre comment ce processus fonctionnerait sur différents mondes. Cette étude fournit des informations précieuses sur les processus géologiques qui ont façonné notre planète et la répartition des métaux précieux.

