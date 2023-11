Un mystère palpitant dans le centre galactique : de quoi s’agit-il ?

By

Les données du télescope de juin à décembre 2022 ont révélé un mystérieux signal pulsé émanant du centre de notre galaxie. Le Centre Galactique, qui abrite le trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire A* (Sgr A*), est l'épicentre de ce phénomène énigmatique. Le signal, détecté près de Sgr A*, est une fluctuation récurrente des rayons gamma qui se produit toutes les 76.32 minutes, selon une étude récente publiée sur arXiv.

Cette impulsion récurrente a intrigué les scientifiques, car les trous noirs ne sont pas connus pour émettre un rayonnement détectable de ce type. Par conséquent, Sgr A* a été exclu comme source du signal. Au lieu de cela, les chercheurs proposent que la pulsation soit la preuve d’un objet en orbite autour du trou noir. Bien qu’invisibles à l’œil humain, diverses formes de lumière sont émises à proximité de Sgr A*. Plus précisément, l’étude a observé un schéma de rayonnement gamma torché, qui nécessite des télescopes spéciaux pour être détecté.

Alors qu'un autre signal a été détecté dans la même région toutes les 149 minutes sous la forme d'une éruption de rayons X, l'accent reste mis sur le rayonnement gamma. La nature de l’objet à l’origine de ces émissions reste entourée de mystère. Des études antérieures l’ont qualifié de « goutte de matière magnétisée ». Les scientifiques pensent qu’un seul mécanisme physique est responsable de la génération de ces signaux.

Les estimations suggèrent que l’orbiteur, vraisemblablement le blob susmentionné, termine son orbite autour du trou noir toutes les 70 à 80 minutes. Cette trajectoire est similaire en distance à celle entre Mercure et le Soleil. De plus, on pense qu’il se déplace à des vitesses atteignant 30 % de la vitesse de la lumière. Cela équivaut à des vitesses pouvant atteindre 223 millions de mph.

Au fur et à mesure que l’objet fait son voyage autour du trou noir, il émet de brillantes éruptions de rayonnement. Cependant, en raison des difficultés liées à l’observation des trous noirs et de leurs environs, les scientifiques ne sont pas en mesure de déterminer la nature exacte du phénomène se produisant à proximité de Sgr A*.

FAQ:

Q : Quelle est la source du mystérieux signal pulsé détecté au centre de notre galaxie ?

R : La source exacte du signal reste inconnue, mais on pense qu'il s'agit d'un objet en orbite autour du trou noir supermassif Sagittarius A* (Sgr A*).

Q : À quelle fréquence le signal pulse-t-il ?

R : Le signal pulse toutes les 76.32 minutes.

Q : Quel type de lumière est émis à proximité de Sgr A* ?

R : Diverses formes de lumière, notamment le rayonnement gamma et les rayons X, sont émises à proximité de Sgr A*.

Q : Quelle est la vitesse estimée de l’objet en orbite autour de Sgr A* ?

R : On pense que l’objet se déplace à des vitesses équivalentes à 30 % de la vitesse de la lumière, soit environ 223 millions de mph.