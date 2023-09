Une mystérieuse source d’énergie ultra-élevée étudiée par des astronomes

By

Une équipe d'astronomes de l'Université du Maryland et de l'Université technologique du Michigan a entrepris une étude pour enquêter sur une mystérieuse source de rayons gamma à ultra haute énergie connue sous le nom de LHAASO J2108+5157. Ces sources de rayons gamma avec des énergies de photons supérieures à 0.1 PeV sont classées comme sources de rayons gamma à ultra haute énergie (UHE). La véritable nature de ces sources n’est pas bien comprise, c’est pourquoi les astronomes sont constamment à la recherche de nouveaux objets de ce type pour en apprendre davantage à leur sujet.

L'équipe dirigée par Sajan Kumar de l'Université du Maryland a concentré son étude sur LHAASO J2108+5157, qui est une source ponctuelle associée à un nuage moléculaire situé à environ 10,700 2108 années-lumière. Les observations précédentes n’avaient identifié aucune contrepartie en rayons X de cette source, ce qui rendait difficile la détermination de l’origine de ses émissions de rayons gamma. L'équipe de Kumar a utilisé le système de réseau de télescopes d'imagerie à rayonnement très énergétique (VERITAS) et l'observatoire Cherenkov d'eau à haute altitude (HAWC) pour observer LHAASO J5157+XNUMX et recueillir plus d'informations sur ses émissions de rayons gamma UHE.

Les observations n’ont trouvé aucune émission significative à proximité de la position de LHAASO J2108+5157. L'analyse spectrale de la région autour de la source a indiqué que l'émission est cohérente avec les études précédentes et qu'elle est probablement d'origine leptonique. Cependant, la découverte d'un nouveau nuage moléculaire à proximité de LHAASO J2108+5157 fournit des informations supplémentaires sur l'origine de l'émission de rayons gamma observée. Les astronomes ont conclu qu'il est plus probable que les rayons gamma soient produits par le canal hadronique, le nuage moléculaire étant la cible principale des particules de rayons cosmiques accélérées par des PeVatrons non identifiés.

Des observations et analyses supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre la nature de LHAASO J2108+5157. Les chercheurs suggèrent que de futures observations par le réseau de télescopes Cherenkov (CTA) et des analyses dans la bande des rayons X sont nécessaires pour mieux comprendre cette mystérieuse source d'énergie ultra-élevée.

Source : Sajan Kumar et al, observations VERITAS et HAWC de source non identifiée LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

En savoir plus :

– Sajan Kumar et al, observations VERITAS et HAWC de source non identifiée LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2309.00089

– Informations sur la revue : arXiv

Citation:

– Mystérieuse source d’énergie ultra-élevée étudiée par les astronomes (2023 septembre 11). Récupéré le 11 septembre 2023 sur https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html