Des ondes de chœur découvertes autour de Mercure, mettant en lumière les champs magnétiques planétaires

Des scientifiques du Japon et de la France ont fait une découverte fascinante : des ondes chorales ont été détectées autour de Mercure. Des ondes de chœur, qui ressemblent au gazouillis et au sifflement des oiseaux, ont déjà été observées sur Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cependant, Mercure, étant une planète stérile sans atmosphère et avec un faible champ magnétique, ne devrait pas avoir ces ondes. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’environnement magnétique autour de Mercure et sur la formation de champs magnétiques planétaires par le vent solaire.

Le champ magnétique de Mercure est relativement faible par rapport à celui des autres planètes et il est constamment bombardé par les radiations et le vent solaire en raison de sa proximité avec le Soleil. Cependant, malgré ses conditions inhospitalières, Mercure cache quelques secrets. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert que Mercure possède son propre type d’aurores. Avant cela, les scientifiques avaient émis l’hypothèse de la présence d’ondes chorales sur Mercure. Les ondes de chœur se produisent lorsque des électrons énergétiques sont piégés dans la magnétosphère d'une planète, générant des ondes dans le plasma.

Les détections d'ondes de chœur autour de Mercure ont été réalisées à l'aide de l'instrument MIO dans le cadre de la mission Mercury BepiColombo. Bien que l’instrument ne soit pas encore en orbite autour de Mercure, les survols de la planète en 2021 et 2022 ont fourni des données précieuses. Les observations ont révélé que les ondes chorales n'étaient présentes que dans une région spécifique de la magnétosphère de Mercure connue sous le nom de secteur de l'aube. Les chercheurs ont effectué des modélisations et des simulations, déterminant que le transfert d'énergie des électrons vers les ondes électromagnétiques est plus efficace dans cette région, conduisant à la génération de sifflements.

Des recherches et analyses plus approfondies sont nécessaires pour bien comprendre ces ondes de chœur et leurs caractéristiques. Les données obtenues à partir de ces détections initiales aideront à planifier des enquêtes détaillées sur le moment où l'instrument MIO devrait être en orbite autour de Mercure d'ici 2025. Les comparaisons entre la Terre et Mercure aideront à découvrir les similitudes et les différences dans les propriétés spatio-temporelles des objets pilotés par les électrons. vagues de chœur.

Les chercheurs soulignent que cette étude ouvre la voie à de futures investigations visant à explorer l’influence du vent solaire sur les environnements magnétisés des planètes de notre système solaire. Les résultats pourraient également contribuer à notre compréhension des exoplanètes et de leurs interactions avec les vents stellaires. La recherche a été publiée dans Nature Astronomy.

Source : Astronomie naturelle