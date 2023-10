Les sifflements de la magnétosphère de Mercure

By

Les scientifiques ont fait une découverte fascinante sur le champ magnétique de Mercure en écoutant les sons de la planète, un peu comme en écoutant de la musique. Les « sifflements » entendus depuis la magnétosphère de Mercure ont été identifiés pour la première fois par Mitsunori Ozaki de l'Université de Kanazawa et une équipe de scientifiques du Japon et de la France.

Auparavant, on croyait que Mercure avait un faible champ magnétique. Cependant, ces « sifflements » indiquent que le champ magnétique de la planète est effectivement fort. Bien qu'elle soit une planète rocheuse sans atmosphère substantielle et située à proximité du rayonnement solaire intense et du vent solaire du Soleil, la magnétosphère de Mercure présente des phénomènes intéressants.

L'absence de certaines caractéristiques trouvées sur d'autres planètes, comme une atmosphère épaisse contenant de l'oxygène ou une ceinture de radiations, soulève des questions sur l'existence d'aurores autour de Mercure. Les scientifiques souhaitent particulièrement comprendre comment ces aurores peuvent se produire en l’absence d’une atmosphère significative.

Les recherches sur l'environnement magnétique de Mercure ont été limitées en raison du manque de missions spatiales dédiées à l'étude de la planète. La sonde spatiale Mariner 10 de la NASA dans les années 1970 et la mission Mercury BepiColombo en cours, lancée en 2018, ont fourni des données précieuses. L'instrument MIO, qui fait partie de la mission BepiColombo, est spécifiquement conçu pour étudier la magnétosphère de Mercure.

Les données collectées entre 2021 et 2022 à l'aide de l'instrument MIO ont révélé des preuves claires d'« ondes en mode siffleur » dans la magnétosphère de Mercure. Ce phénomène a piqué la curiosité des scientifiques quant aux similitudes potentielles entre la Terre et Mercure en termes de chœur piloté par les électrons, un autre phénomène intrigant.

Les récentes découvertes, publiées dans la revue Nature Astronomy, mettent en lumière les sons énigmatiques émis par la magnétosphère de Mercure. Ils contribuent à une meilleure compréhension de l'environnement magnétique de Mercure et offrent un aperçu des interactions complexes entre les champs magnétiques planétaires et le vent solaire.

