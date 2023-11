Nouveaux aperçus sur les mystérieux cieux rouges : percer les secrets des arcs SAR

Les habitants de plusieurs régions des États-Unis et d’Europe ont récemment été captivés par un spectacle fascinant dans le ciel nocturne : une rougeur vive qui illuminait l’obscurité. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'aurores boréales, mais les experts ont révélé qu'il s'agissait en réalité de quelque chose de complètement différent et à peine visible. Ces spectacles à couper le souffle sont le résultat d'un phénomène atmosphérique fascinant connu sous le nom d'arcs auroral rouges stables (SAR), observé lors d'une puissante tempête géomagnétique de classe G3.

Contrairement à la croyance populaire, les arcs SAR ne sont pas des aurores stables. Découverts en 1956, ils se forment de manière distincte et sont un indicateur de l'énergie thermique qui s'échappe dans la haute atmosphère à partir du système de courants annulaires terrestres. Le système de courant annulaire, semblable à un circuit en forme de beignet transportant des millions d’ampères autour de notre planète, a été mis sous tension lors de la récente tempête géomagnétique. En conséquence, l’énergie excédentaire s’est dissipée dans des arcs SAR, qui ont été capturés par des caméras de l’Italie à la Nouvelle-Zélande.

Un détail intéressant qui a émergé est le lien entre les arcs SAR et un autre phénomène énigmatique appelé STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement). STEVE est un ruban de lumière mauve visible dans le ciel, et il a été observé que les arcs SAR peuvent parfois passer à STEVE. Cette connexion a été observée en 2015 lorsqu'un arc SAR rouge vif s'est transformé en STEVE en Nouvelle-Zélande. Un événement similaire a été documenté à Northumberland, au Royaume-Uni, le 5 novembre.

Cependant, la relation entre les arcs SAR et STEVE reste entourée de mystère. Bien que certains arcs SAR évoluent vers STEVE, ce n'est pas toujours le cas. La communauté scientifique, y compris les scientifiques citoyens et les chercheurs, s'engage activement dans l'étude de ce phénomène fascinant afin de percer ses secrets et d'établir une compréhension plus approfondie de la corrélation entre les arcs SAR et STEVE.

L'apparition récente d'arcs SAR nous a rappelé l'immense beauté et la complexité de l'atmosphère de notre planète. À mesure que nous continuons à explorer et à en apprendre davantage sur ces phénomènes mystérieux, nous obtenons de nouvelles perspectives sur les merveilles qui se déroulent au-dessus de nous dans le ciel nocturne.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les arcs SAR ?

R : Les arcs SAR sont un phénomène atmosphérique inhabituel qui se produit lors de tempêtes géomagnétiques intenses. Ce ne sont pas des aurores stables, mais plutôt une indication d'une fuite d'énergie thermique dans la haute atmosphère à partir du système de courants annulaires terrestres.

Q : Quel est le lien entre les arcs SAR et STEVE ?

R : On a observé que les arcs SAR se transforment parfois en STEVE, un ruban de lumière mauve vu dans le ciel. Cependant, la relation exacte entre ces phénomènes n’est pas encore entièrement comprise et reste un domaine de recherche actif.

Q : Comment se forment les arcs SAR ?

R : Contrairement aux aurores, qui sont causées par des particules chargées provenant de l'espace interagissant avec l'atmosphère, les arcs SAR se forment lorsque l'énergie thermique excédentaire du système de courant annulaire terrestre se dissipe dans la haute atmosphère.

Q : Où des arcs SAR ont-ils été observés ?

R : Des arcs SAR ont été observés dans diverses régions du monde, de l’Italie à la Nouvelle-Zélande. Ils sont souvent observés lors d’intenses tempêtes géomagnétiques et peuvent être capturés par la photographie et d’autres techniques d’imagerie.