Des explosions rapides de rayonnement liées aux tremblements d’étoiles sur les étoiles à neutrons, suggèrent de nouvelles recherches

Une étude récente menée par l'Université de Tokyo a mis en lumière l'origine mystérieuse des sursauts radio rapides (FRB), qui sont des explosions rapides de rayonnement qui balayent la Terre. Les FRB sont invisibles à l’œil humain mais peuvent être détectés par les radiotélescopes. Ils sont extrêmement puissants et peuvent éclipser une galaxie entière. Leur source reste toutefois inconnue.

Les étoiles à neutrons, ou « étoiles mortes », apparaissent comme des suspects potentiels pour la cause des FRB. Les étoiles à neutrons se forment lorsque des étoiles massives subissent des explosions de supernova et s’effondrent, laissant derrière elles un noyau dense. Ces restes stellaires possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants et peuvent tourner jusqu’à 700 fois par seconde.

La nouvelle recherche montre que les tremblements d’étoiles à la surface des étoiles à neutrons pourraient être responsables des FRB. Un tremblement d’étoile est un changement soudain qui se produit à la surface d’une étoile à neutrons, semblable à un tremblement de terre sur Terre. La torsion des champs magnétiques puissants sur l’étoile pourrait potentiellement provoquer un stress conduisant à un tremblement d’étoile.

En analysant le timing et les énergies d’émission des sursauts répétés de FRB, les chercheurs ont découvert plusieurs similitudes entre les FRB et les tremblements de terre. Ces similitudes incluent la probabilité que des répliques se produisent, le taux de répliques diminuant avec le temps et le taux de répliques restant constant même si le taux moyen d'activité sismique FRB change de manière significative.

Ces découvertes suggèrent que les étoiles à neutrons possèdent une croûte solide qui, lorsqu'elle est perturbée par des tremblements d'étoiles, libère une énorme quantité d'énergie sous forme de FRB. Une analyse plus approfondie des nouvelles données FRB est nécessaire pour confirmer pleinement cette théorie et mieux comprendre les lois fondamentales de la physique nucléaire.

