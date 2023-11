By

Des scientifiques d’Argentine, du Chili, de Bolivie et des États-Unis ont fait une découverte remarquable dans l’environnement hostile des Andes. Ils ont trouvé des souris momifiées à oreilles feuille, connues sous le nom de Phyllotis vaccarum, à des altitudes supérieures à 6,000 19,685 mètres (XNUMX XNUMX pieds) sur le plateau d'Atacama au Chili et en Argentine. Cette découverte confirme que ces souris sont les mammifères les plus hauts au monde, comme le rapporte une étude récente publiée dans Current Biology.

La souris à oreilles feuille se trouve généralement à basse altitude dans les Andes, même au niveau de la mer. Cependant, en 2020, une souris vivante a été enregistrée au sommet du Llullaillaco, un volcan d'une altitude de 6,739 22,110 mètres (environ 21 13 pieds), ce qui en fait le plus grand mammifère vivant jamais enregistré. Encouragée par cette découverte, l'équipe s'est lancée dans des expéditions sur XNUMX volcans différents à la recherche de davantage de preuves. Ils ont trouvé XNUMX souris momifiées sur les volcans Salín, Púlar et Copiapό.

Les conditions à des altitudes aussi extrêmes dans les Andes sont inhospitalières. Les températures peuvent atteindre moins 40 degrés Celsius (moins 40 degrés Fahrenheit), avec une végétation située à des centaines de mètres sous les sommets des montagnes. Les souris se sont adaptées à ces conditions difficiles en devenant essentiellement des momies lyophilisées, préservant ainsi leur corps naturellement. Sans prédateurs dans ces environnements, les souris ont de meilleures chances de momification.

Les chercheurs ont utilisé la datation au radiocarbone pour estimer l’âge des momies, la plus ancienne n’ayant pas plus de 350 ans. Des théories antérieures suggéraient que les souris étaient utilisées dans des rituels incas, mais l'âge des momies exclut cette possibilité. L’équipe étudie actuellement 31 souris vivantes piégées, dont la souris détentrice du record, pour comprendre comment elles parviennent à survivre dans des conditions aussi extrêmes. Ils analysent également le contenu intestinal des souris pour déterminer leur régime alimentaire.

Une théorie veut que les souris se nourrissent de lichens, une combinaison de champignons et d'algues, également consommées par les mammifères de l'Arctique. Une autre possibilité est que des fragments de plantes, de petits insectes et d’autres ressources soient transportés vers les sommets des montagnes par le vent. Ces découvertes remettent en question les croyances antérieures sur les limites de la survie des mammifères dans des environnements de haute altitude.

La vie a une capacité remarquable à trouver son chemin même dans les conditions les plus extrêmes. Des recherches plus approfondies sur ces souris à oreilles foliaires fourniront des informations précieuses sur la manière dont ces minuscules mammifères se sont adaptés à leur habitat difficile dans les montagnes des Andes.

QFP

Q : Quel est le mammifère vivant le plus haut au monde ?

R : La souris à oreilles feuillues, connue sous le nom de Phyllotis vaccarum, est le mammifère vivant le plus haut au monde, comme l'ont découvert des scientifiques dans les montagnes des Andes.

Q : Où ont été trouvées les souris momifiées ?

R : Les souris momifiées ont été trouvées à des altitudes supérieures à 6,000 19,685 mètres (XNUMX XNUMX pieds) sur le plateau d'Atacama au Chili et en Argentine.

Q : Comment les souris se sont-elles adaptées aux conditions extrêmes ?

R : Les souris sont essentiellement devenues des momies lyophilisées, préservant naturellement leur corps dans l’environnement hostile des Andes.

Q : Quelles sont les théories sur le régime alimentaire des souris ?

R : Une théorie est que les souris mangent des lichens, une combinaison de champignons et d’algues. Une autre théorie suggère que des fragments de plantes, de petits insectes et d’autres ressources sont transportés vers les sommets des montagnes par le vent.

Q : Quel âge ont les momies ?

R : La datation au radiocarbone indique que les momies les plus anciennes n’ont pas plus de 350 ans, alors que certaines pourraient être décédées récemment.