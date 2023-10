Une nouvelle étude donne un aperçu des mystérieux monticules d'Arrokoth

Une étude récente menée par des chercheurs du Southwest Research Institute (SwRI) a mis en lumière les monticules uniques qui recouvrent la surface de l'objet transneptunien 486958 Arrokoth. Cet objet particulier, également connu sous le nom d'Ultima Thule, a été visité par la sonde spatiale New Horizons de la NASA en 2019, ce qui en fait l'objet le plus éloigné jamais visité par un vaisseau spatial depuis la Terre.

Arrokoth, un objet classique et froid de la ceinture de Kuiper, a une curieuse forme de sablier et des structures de monticules inhabituelles à sa surface. La nouvelle étude suggère que ces monticules ont probablement une origine commune, pouvant servir de « blocs de construction » pouvant fournir des informations sur la formation des planétésimaux.

L'équipe de recherche, dirigée par le Dr Alan Stern, chercheur principal de la mission New Horizons, a identifié une douzaine de monticules sur le plus grand lobe d'Arrokoth, Wenu, qui sont similaires en taille, forme, coloration et réflectivité. De plus, trois autres monticules ont été découverts sur le plus petit lobe d'Arrokoth, Weeyo.

Le Dr Will Grundy, co-chercheur de la mission New Horizons, a comparé les monticules à la surface d'une framboise composée de sous-unités plus petites. Les découvertes de l’équipe suggèrent que la géologie d’Arrokoth s’aligne sur un modèle de formation planétésimale appelé instabilité de flux. Ce modèle propose que les particules en orbite dans un disque de gaz finissent par se concentrer en amas qui se développent avec le temps en raison de l'augmentation de la vitesse orbitale.

En étudiant la taille des monticules d'Arrokoth, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation des planétésimaux. Les enseignements de cette étude pourraient également être utiles pour de futures missions, telles que la sonde spatiale Lucy de la NASA et le programme Comet Vision de l'Agence spatiale européenne, qui exploreront des objets similaires.

Des recherches plus approfondies et des comparaisons avec d'autres planétésimaux aideront à déterminer si des processus de formation similaires ont eu lieu sur ces objets spatiaux. L'équipe a présenté ses résultats lors de la réunion de la Division des sciences planétaires de l'American Astronomical Society et a publié un article dans le Planetary Science Journal.

