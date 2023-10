Une mystérieuse détonation et un éclair de lumière surprennent les habitants de Melbourne : un météore pénètre dans l'atmosphère terrestre

Les habitants du nord-est de Melbourne ont été étonnés mercredi soir lorsqu'une forte détonation et un éclair de lumière brillant ont illuminé le ciel. Les experts estiment que ce phénomène a été causé par un météore pénétrant dans l'atmosphère terrestre, captivant les habitants de Doreen, Mernda, Balwyn et Doncaster.

Les spéculations sur la source du bruit allaient des travaux routiers et des feux d'artifice au tonnerre ou même à un OVNI. Cependant, le Dr Brad Tucker, astronome de l'Université nationale australienne, a expliqué que l'explication la plus plausible était un météore. Il a décrit les météores comme des fragments d’astéroïdes qui se détachent et voyagent dans l’espace.

On estime que le météore responsable du spectacle avait la taille d'un ballon de basket, mesurant environ 10 à 40 cm de large. Il s'est déplacé à une vitesse étonnante d'environ 20 km par seconde ou 72,000 XNUMX km par heure, libérant une quantité importante d'énergie en entrant dans l'atmosphère terrestre. Le Dr Tucker a comparé cette libération d'énergie à celle d'une petite bombe nucléaire.

Bien que les météores de cette nature ne soient pas rares, ils sont difficiles à détecter et à prévoir. Les scientifiques travaillent continuellement à l’amélioration de leurs méthodes d’identification et de suivi de ces objets, en particulier ceux de plus grande taille qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la Terre. Le Dr Tucker a souligné la nécessité de faire preuve de vigilance et d'étudier ces événements afin d'améliorer notre compréhension de l'origine et de l'évolution du système solaire.

Heureusement, il n’y a pas lieu de paniquer concernant l’impact des météores. Cependant, il est crucial de signaler toute observation ou expérience de tels événements à des organisations telles que l’Organisation internationale des météores ou Fireballs in the Sky. Ces rapports contribuent à la recherche scientifique et fournissent des informations précieuses sur la nature et le comportement des météores.

Cet incident récent à Melbourne n’est pas isolé, car des phénomènes similaires se sont produits dans d’autres régions d’Australie. En août, Victoria a été témoin d’un mystérieux faisceau de lumière traversant le ciel nocturne, aboutissant finalement à un son retentissant. L'agence spatiale australienne a confirmé qu'il s'agissait du résultat de l'incinération de débris spatiaux. De même, les habitants de Sydney ont signalé une explosion inexpliquée en 2021, les autorités n’ayant trouvé aucune preuve à l’appui.

En conclusion, l’apparition de météores n’est pas tout à fait inhabituelle. Bien qu’ils puissent apparaître comme des événements surprenants, ils offrent aux scientifiques de précieuses opportunités d’approfondir les mystères de notre univers. La vigilance, l'étude et le reporting jouent un rôle essentiel pour percer les secrets de ces visiteurs célestes.

