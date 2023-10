Un fort boom à Melbourne serait dû à l'entrée d'une météorite dans l'atmosphère

By

Résumé : Un boom puissant et mystérieux qui a choqué les habitants d'une banlieue de Melbourne aurait été provoqué par une météorite pénétrant dans l'atmosphère terrestre. L'incident, survenu à Doreen, a incité de nombreux habitants à capturer des vidéos et à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Alors que certains spéculaient sur un événement astronomique, les autorités n’ont pas encore commenté son origine. L'expert scientifique Dr Gail Isles de l'Université RMIT a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un météore, potentiellement associé à la pluie de météores des Perséides en cours. Cependant, elle a également évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'un fragment d'une fusée satellite de navigation lancée depuis le cosmodrome russe de Plesetsk. Lors d'un incident similaire en août, des habitants de Victoria ont été témoins d'une boule de lumière dans le ciel nocturne et ont entendu un fort bruit, qui a ensuite été confirmé par l'agence spatiale australienne comme étant un débris spatial provenant d'une fusée russe Soyouz-2.

Les habitants de Doreen, une banlieue de Melbourne, ont été surpris par un bruit soudain semblable à une explosion survenu mercredi vers 9 heures. Les vidéos capturées par les habitants montraient un éclat de lumière suivi d'un bruit fort, ressemblant à une explosion. Des spéculations ont surgi sur les plateformes de médias sociaux alors que les habitants partageaient leurs expériences et remettaient en question la cause de l'explosion massive.

Bien que les autorités n'aient pas encore fourni d'explication, le Dr Gail Isles, experte scientifique de l'Université RMIT, a suggéré que le son pourrait être attribué à un météore entrant dans l'atmosphère terrestre. Elle l'a lié à la pluie de météores des Perséides en cours, qui devrait atteindre son apogée au cours du week-end prochain. Cependant, le Dr Isles a également reconnu la possibilité que le boom ait pu être causé par un fragment d'une fusée satellite de navigation lancée depuis le cosmodrome russe de Plesetsk.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à Victoria. Lors d'un précédent événement en août, des résidents avaient été témoins d'une boule de lumière traversant le ciel nocturne accompagnée d'un fort boum. L'agence spatiale australienne a ensuite confirmé que l'événement avait été causé par des débris spatiaux d'une fusée russe Soyouz-2 rentrant dans l'atmosphère terrestre.

