Une mystérieuse goutte s’avère être une colonie de vers parasites

Une mystérieuse créature repérée par le photographe sous-marin Ryo Minemizu a enfin été identifiée. Initialement considérée comme une méduse, il s'agit en réalité d'une colonie de 1,020 XNUMX vers parasites appelés trématodes. Les trématodes ont des cycles de vie complexes et nécessitent souvent plusieurs hôtes pour mener à bien leur processus de reproduction. La créature repérée à Okinawa, au Japon, était composée de deux types de cercaires, qui sont les formes larvaires des trématodes. Les cercaires forment une agrégation ressemblant à une méduse, avec des « marins » plus grands et des « passagers » plus petits réunis en un groupe serré. Cette forme unique, semblable à celle d'une méduse, aide les parasites à se déplacer et augmente potentiellement leurs chances d'être mangés par leurs hôtes finaux.

Les chercheurs qui ont étudié la créature pensent qu’imiter les mouvements de petits vers planctoniques augmente leurs chances d’être consommés. Ce comportement est courant chez les trématodes, et certaines espèces ont même développé de longues queues pour imiter davantage leurs proies. L'agrégation des larves de vers en forme de méduse sert également à garantir qu'un plus grand nombre de parasites peuvent être avalés en une seule gorgée. Les chercheurs suggèrent que ce cas de polymorphisme, où des formes distinctes existent au sein d’une même espèce, est rare chez les vers plats parasites.

Le sort ultime des plus gros vers « marins » reste un mystère. Alors que les petits passagers disposent de glandes de pénétration bien développées pour envahir les tissus hôtes, les marins manquent de tels organes. On ne sait pas si les marins se sacrifient pour transporter les passagers ou s'ils se livrent à un grand événement reproductif au sein du système digestif de l'hôte. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour découvrir l’histoire complète de cette colonie particulière de vers parasites.

La découverte de cette mystérieuse goutte nous rappelle que la mer recèle de nombreux mystères et que les apparences peuvent être trompeuses. Certaines créatures apparemment inoffensives se révèlent être des exemples complexes et fascinants d’adaptations évolutives.

Sources:

– Biologie actuelle (2023). DOI : 10.1016/j.cub.2023.08.090