Des astronautes rencontrent un phénomène étrange lors d’une sortie dans l’espace

Lors d'une récente sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), les cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai Chub ont été confrontés à un phénomène inattendu et mystérieux. Le but de leur sortie dans l'espace était de réparer une fuite de radiateur sur le module Nauka, un laboratoire polyvalent à bord de l'ISS. Cependant, ce qu’ils ont découvert lors de leur inspection les a laissés perplexes.

Alors que Kononenko examinait attentivement le panneau du radiateur, il remarqua une série de trous aux bords inhabituellement uniformes. Ces trous semblaient avoir été percés à travers le panneau et étaient dispersés de manière aléatoire. Les cosmonautes ont signalé la découverte au centre de contrôle de mission de Moscou, déclarant qu'il y avait de nombreux trous disposés de manière chaotique.

En plus des trous particuliers, les cosmonautes ont également rencontré une flaque de liquide de refroidissement près du radiateur. Le fluide a été décrit comme une « goutte » croissante et a dû être soigneusement confiné pour éviter toute contamination à l’intérieur de l’ISS. L'attache de Kononenko a même été contaminée, ce qui a nécessité son élimination dans l'espace.

Le radiateur en question servait de secours pour réguler la température à l'intérieur du module Nauka. Pour remédier à la fuite, Kononenko et Chub ont fermé plusieurs vannes pour couper le radiateur de son alimentation en ammoniac. On pense que la « goutte » s’est formée à partir d’ammoniac résiduel qui a été perturbé pendant le processus de fermeture de la vanne.

Les ingénieurs russes vont désormais analyser les données collectées par les cosmonautes pour déterminer la cause de la fuite et élaborer une solution. L’une des questions en suspens concerne l’origine des mystérieux trous sur le panneau du radiateur.

Si de tels incidents posent des défis aux astronautes, ils soulignent également l’importance de leur travail pour maintenir l’intégrité et la sécurité de la station spatiale. Alors que l’exploration et la recherche dans l’espace se poursuivent, il est crucial d’aborder et de comprendre les anomalies qui pourraient survenir afin d’assurer le bien-être des astronautes et le succès des futures missions.

QFP

Quel était le but de la sortie dans l’espace ?

La sortie dans l'espace a été réalisée pour réparer une fuite de radiateur sur le module Nauka de la Station spatiale internationale.

Quel phénomène étrange les cosmonautes ont-ils rencontrés ?

Lors de leur inspection, les cosmonautes ont découvert une série de trous sur le panneau du radiateur avec des bords remarquablement réguliers, comme s'ils avaient été percés. Les trous étaient dispersés de manière aléatoire.

Quelle était la cause de la « goutte » de liquide de refroidissement ?

La « goutte » croissante de liquide de refroidissement s'est formée à partir de l'ammoniac résiduel qui a été perturbé lorsque les vannes ont été fermées pour couper le radiateur externe de son alimentation en ammoniac.

Que feront les ingénieurs russes des données collectées ?

Les ingénieurs russes analyseront les données pour rechercher la cause de la fuite et élaboreront un plan pour réparer le radiateur.