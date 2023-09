Les mystérieux éclairs dans les nuages ​​de Vénus pourraient être des météores en train de brûler

Les chercheurs s’interrogent depuis longtemps sur les mystérieux éclairs de lumière qui illuminent occasionnellement les nuages ​​de Vénus. On pensait auparavant qu'il s'agissait d'un éclair, mais une nouvelle étude publiée dans le Journal of Geophysical Research : Planets suggère une explication alternative. L'étude propose que ces lumières énigmatiques soient en fait des météores brûlant dans l'atmosphère de Vénus.

Bien que la NASA ait précédemment suggéré que Vénus pourrait avoir plus d'éclairs que la Terre, l'étude note que la présence d'éclairs sur Vénus reste un sujet de débat. La foudre sur Terre est surveillée en détectant les ondes radio naturelles, et les missions précédentes sur Vénus ont détecté des signaux soupçonnés d'être des éclairs. Cependant, des missions plus récentes telles que Cassini et Parker Solar de la NASA n'ont pas réussi à détecter les signaux radio provenant de la foudre.

Au lieu d'éclairs, les chercheurs pensent désormais que les éclairs observés dans les nuages ​​tourbillonnants de Vénus pourraient être le résultat de la désintégration de météores dans l'atmosphère hostile de la planète. Vénus possède un environnement incroyablement rude, avec des températures extrêmes et une atmosphère épaisse et toxique remplie de nuages ​​​​de dioxyde de carbone supercritique et d'acide sulfurique.

En comptant le nombre d'éclairs observés à l'observatoire Steward et à l'orbiteur japonais Akatsuki, les chercheurs ont estimé qu'entre 10,000 100,000 et XNUMX XNUMX éclairs se produisent chaque année. Les chercheurs proposent que ces éclairs ressemblent à de potentielles frappes de météores. La composition unique de l'atmosphère de Vénus peut provoquer une combustion suffisamment intense des boules de feu résultant de ces impacts pour être détectées.

Comprendre ces phénomènes est crucial pour planifier de futures missions vers Vénus, en particulier à la lumière de preuves récentes suggérant une éventuelle activité volcanique à la surface de la planète. Si les impacts de foudre sont préoccupants, une protection serait nécessaire pour les sondes tentant d'atterrir sur Vénus ou celles flottant dans son atmosphère dense pendant une période prolongée.

En conclusion, la découverte que les éclairs mystérieux dans les nuages ​​de Vénus pourraient être des météores en train de brûler offre des informations précieuses pour les futures missions sur la planète. Bien que la présence d’éclairs reste incertaine, la possibilité de météores fournit des explications alternatives à ces phénomènes intrigants.

Sources:

– Journal de recherche géophysique : Planètes