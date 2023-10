Magnétars et tremblements d'étoiles : une explication possible des sursauts radio rapides

Les astronomes sont depuis longtemps fascinés par les sursauts radio rapides (FRB), qui sont des explosions soudaines de rayonnement radiofréquence qui ne durent que quelques microsecondes. Ces sursauts d'énergie restent un mystère depuis leur découverte en 2007. Cependant, des chercheurs de l'Université de Tokyo ont fourni de nouvelles preuves suggérant que certains FRB pourraient être provoqués par des « tremblements d'étoiles » à la surface des étoiles à neutrons.

Les étoiles à neutrons sont déjà des objets extrêmes, résultant de l’effondrement d’étoiles massives. Ils possèdent un noyau dense composé principalement de neutrons et de protons. Cependant, les magnétars sont un type d’étoile à neutrons encore plus extrême. Ils possèdent des champs magnétiques intenses qui sont des milliards de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre et peuvent conduire à des événements hautement énergétiques. Ces événements peuvent être déclenchés par l’accélération de particules ou par des perturbations magnétiques au sein de l’étoile à neutrons.

En 2020, un FRB a été détecté provenant d’un répéteur de rayons gamma mous connu sous le nom de SGR 1935+2154, que l’on pense être un magnétar. Cette découverte semble conforter l’idée selon laquelle les magnétars pourraient être responsables de certains FRB. De plus, certains FRB ne se répètent pas, ce qui suggère que les conditions qui les produisent peuvent détruire leur source, comme dans le cas d'un blitzar. Un blitzar est provoqué par l'effondrement soudain d'une étoile à neutrons trop massive, libérant de l'énergie sous la forme d'un sursaut radio rapide.

Des recherches plus approfondies en 2022 ont révélé un FRB composé de neuf sursauts individuels séparés de 215 millisecondes, indiquant que la source de l'éclatement était probablement proche de la surface d'un magnétar. Une explication proposée pour cette explosion est un phénomène appelé tremblement d'étoile, où la croûte du magnétar vibre et émet des explosions de rayonnement à une fréquence spécifique.

Cette nouvelle preuve concernant les tremblements d’étoiles sur les magnétars fournit une explication potentielle des origines de certains FRB. En comprenant les mécanismes à l’origine de ces puissantes explosions d’énergie, les astronomes peuvent mieux comprendre la nature de ces événements cosmiques extrêmes.

