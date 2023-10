Une mystérieuse explosion d’ondes radio détectée il y a 8 milliards d’années

By

Les astronomes ont fait une découverte intrigante en détectant un sursaut radio rapide (FRB) qui a parcouru 8 milliards d’années pour atteindre la Terre. Les FRB sont d’intenses rafales d’ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes et dont leurs origines restent inconnues. Depuis la découverte du premier FRB en 2007, les scientifiques ont observé des centaines de ces éclairs cosmiques provenant de différents points de l’univers.

La dernière sursaute, appelée FRB 20220610A, a duré moins d'une milliseconde mais a libéré l'équivalent de l'énergie des émissions de notre soleil sur 30 ans. Cette rafale est l’un des FRB les plus éloignés et les plus énergétiques jamais observés. Cependant, les sursauts radio rapides sont difficiles à étudier en raison de leur courte durée.

Grâce au réseau de radiotélescopes ASKAP en Australie, les chercheurs ont pu localiser l'emplacement exact de l'explosion. L'explosion a été attribuée à un groupe de galaxies en fusion, ce qui concorde avec la théorie selon laquelle les FRB pourraient être liés à des magnétars ou à des objets hautement énergétiques résultant d'explosions d'étoiles.

Les scientifiques pensent que l’étude des sursauts radio rapides pourrait fournir une méthode unique pour mesurer la matière entre les galaxies, qui reste inexpliquée. Les estimations actuelles de la masse de l’univers ne concordent pas, ce qui suggère qu’il manque de la matière. La matière ionisée détectée par des sursauts radio rapides peut aider à mesurer la quantité de matière entre les galaxies, mettant ainsi en lumière cette matière manquante.

Cette méthode consistant à utiliser des sursauts radio rapides pour détecter la matière manquante a été initialement proposée par l'astronome australien Jean-Pierre Macquart en 2020. Les mesures effectuées dans cette étude confirment la « relation de Macquart », qui montre que plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle un gaz plus diffus entre les galaxies.

Jusqu’à présent, près de 50 sursauts radio rapides ont été retracés jusqu’à leur point d’origine, dont environ la moitié ont été détectés à l’aide du télescope ASKAP. Les scientifiques espèrent que les futurs radiotélescopes en construction permettront de détecter des milliers de sursauts radio rapides supplémentaires, nous aidant ainsi à mieux comprendre la structure de l’univers.

L’étude des sursauts radio rapides fournit non seulement un aperçu de ces phénomènes cosmiques, mais ouvre également de nouvelles possibilités pour répondre aux grandes questions de la cosmologie.

Sources:

– CNN : https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html