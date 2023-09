Le mystère des cercles de fées s'étend : l'intelligence artificielle les identifie dans 15 pays

By

Les origines des cercles de fées, des disques ronds de terre stérile, fascinent depuis longtemps les scientifiques. Auparavant, ces cercles n'étaient trouvés que dans le désert du Namib en Afrique australe et dans l'arrière-pays australien. Cependant, une nouvelle étude utilisant l’intelligence artificielle (IA) a identifié des modèles de végétation ressemblant à des cercles de fées dans des centaines d’endroits dans 15 pays sur trois continents, ce qui suggère que ce phénomène est plus répandu qu’on ne le pensait auparavant. L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a analysé des images satellite haute résolution d'écosystèmes arides du monde entier pour rechercher des motifs ressemblant à des cercles de fées. Le réseau neuronal utilisé dans l’étude a été formé pour reconnaître les cercles de fées en analysant des images de Namibie et d’Australie.

L’étude a identifié 263 zones arides présentant des motifs circulaires similaires aux cercles de fées. Ces emplacements ont été trouvés en Afrique, à Madagascar, en Asie du Midwest et en Australie centrale et du sud-ouest. Cependant, tous ces modèles ne répondaient pas aux critères pour être considérés comme des cercles de fées, tels que définis par le Dr Stephan Getzin, chercheur à l'Université de Göttingen. Les cercles de fées sont caractérisés par un motif spatialement périodique fortement ordonné, qui n’était pas entièrement présent dans les motifs identifiés.

L’étude a également permis de mieux comprendre les conditions environnementales associées à la formation des cercles de fées. Ces phénomènes étaient plus susceptibles de se produire dans des sols sableux très secs, très alcalins et pauvres en azote. Il a été constaté que ces modèles jouent un rôle dans la stabilisation des écosystèmes et dans l’augmentation de la résistance aux perturbations.

L’expansion des observations de cercles de fées et l’utilisation de l’IA pour les identifier ouvrent de nouvelles voies de recherche sur leurs origines et leurs mécanismes de formation. Même si les causes exactes peuvent différer d’un site à l’autre, cette étude contribue à une meilleure compréhension de ces mystérieux phénomènes naturels.

