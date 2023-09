Le mystère mondial des cercles de fées enfin dévoilé

D’étranges taches circulaires connues sous le nom de « cercles de fées » fascinent les scientifiques depuis des années. Ces modèles énigmatiques de sols stériles entourés d'anneaux de végétation sont observés depuis longtemps en Namibie et en Australie, mais une étude récente a révélé qu'ils sont également présents dans 250 sites répartis dans 15 pays.

Des scientifiques de l'Université d'Alicante (UA) en Espagne ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser des images satellite et identifier 263 sites présentant des motifs similaires à des cercles de fées. Cette découverte élargit notre compréhension de la répartition mondiale des cercles de fées, montrant qu'ils sont beaucoup plus courants qu'on ne le pensait auparavant.

Des régions telles que le Sahel, le Sahara occidental, la Corne de l’Afrique, Madagascar, l’Asie du Sud-Ouest et le centre de l’Australie abritent toutes ces formations mystérieuses. Le co-auteur de l'étude, Emilio Guirado, souligne l'importance d'analyser l'impact des cercles de fées sur les écosystèmes et d'identifier les facteurs environnementaux qui contribuent à leur formation.

La recherche a révélé que des caractéristiques spécifiques du sol et du climat, notamment une faible teneur en azote et des précipitations moyennes inférieures à 200 mm/an, sont associées à la présence de cercles de fées. De plus, des facteurs tels que l’albédo (réflectivité) et l’état des aquifères jouent un rôle dans leur formation.

L'un des auteurs de l'étude, Jaime Martínez-Valderrama, souligne la menace potentielle que représente pour les cercles de fées l'utilisation excessive des eaux souterraines dans les régions arides. L’étude suggère également que ces tendances sur le sol pourraient servir d’indicateurs de dégradation des écosystèmes et pourraient être influencées par la crise climatique actuelle.

En outre, les chercheurs ont créé un atlas mondial des cercles de fées et une base de données qui peuvent aider à étudier la résilience de ces modèles de végétation au changement climatique et à d'autres perturbations.

L’étude met en lumière les mystérieux cercles de fées, dévoilant leur présence mondiale et contribuant à notre compréhension de leur formation et de leur importance écologique.

