Cartographier les mystérieux cercles de fées à travers le monde

Une nouvelle étude a révélé que de mystérieuses zones circulaires connues sous le nom de « cercles de fées » sont présentes non seulement en Namibie et en Australie, mais également dans 250 endroits dans 15 pays différents. Les scientifiques sont perplexes depuis des décennies face à ces modèles énigmatiques de sol nu entouré d’anneaux de végétation, et plusieurs théories ont été proposées pour expliquer leur formation.

En utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les images satellite, les chercheurs ont identifié 263 sites dans le monde où des tendances similaires ont été observées. Cette découverte suggère que les cercles de fées sont beaucoup plus courants qu’on ne le pensait auparavant, s’étendant au-delà de leurs emplacements initiaux connus.

L'étude, publiée dans la revue PNAS, souligne l'importance de comprendre les causes et l'importance écologique de ces modèles de végétation. Selon le co-auteur Emilio Guirado, il est crucial d'analyser l'impact des cercles de fées sur les écosystèmes et d'identifier les facteurs environnementaux qui déterminent leur répartition.

La recherche a révélé que des combinaisons spécifiques de caractéristiques du sol et du climat, telles qu’une faible teneur en azote et des précipitations moyennes inférieures à 200 mm/an, sont associées à la présence de cercles de fées. De plus, des facteurs tels que l'albédo et l'état des aquifères, qui n'avaient pas été pris en compte auparavant, ont été pris en compte dans cette étude.

L’étude souligne l’impact potentiel des activités humaines, notamment l’extraction des eaux souterraines, sur la formation des cercles de fées. L’utilisation massive des eaux souterraines dans les zones arides pourrait perturber ces schémas uniques.

En plus de mettre en lumière la prévalence mondiale des cercles de fées, les résultats offrent des opportunités pour des recherches plus approfondies. L’étude suggère que ces caractéristiques du sol pourraient servir d’indicateurs de la dégradation des écosystèmes résultant de la crise climatique actuelle.

Les chercheurs ont également créé un atlas mondial des cercles de fées et une base de données, qui pourraient être utiles pour étudier la résilience de ces modèles de végétation au changement climatique et à d'autres perturbations.

Dans l’ensemble, cette étude nous rapproche de la résolution du mystère des cercles de fées et de la compréhension de leur signification écologique à l’échelle mondiale.

Sources:

– Université d’Alicante (UA) en Espagne

– Etude publiée dans PNAS