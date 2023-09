Cartographier les mystérieux cercles de fées : un phénomène mondial

Une nouvelle étude a révélé que les étranges parcelles circulaires connues sous le nom de « cercles de fées » ne se limitent pas à la Namibie et à l’Australie, mais peuvent être trouvées dans 15 pays et 250 endroits dans le monde. Ces motifs énigmatiques sont constitués de sol nu entouré d’anneaux de végétation, et leur formation a intrigué les scientifiques pendant des décennies.

En utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les images satellite, les chercheurs ont identifié 263 sites où des cercles de fées ont été observés. Ces sites comprennent des régions du Sahel, du Sahara occidental, de la Corne de l'Afrique, de Madagascar, de l'Asie du Sud-Ouest et du centre de l'Australie. Les résultats de l’étude indiquent que les cercles de fées sont beaucoup plus courants qu’on ne le pensait auparavant.

L’étude a également identifié certaines caractéristiques pédoclimatiques associées à la présence de cercles de fées. Il s’agit notamment d’une faible teneur en azote dans le sol et d’une pluviométrie moyenne inférieure à 200 mm/an. Des facteurs tels que l'albédo et l'état des aquifères ont été pris en compte dans l'analyse. Les chercheurs ont suggéré que l’utilisation excessive des eaux souterraines dans les zones arides pourrait perturber la formation de cercles féeriques.

Comprendre les causes et l’importance écologique de ces modèles de végétation est crucial. La recherche sur l'impact des cercles de fées sur le fonctionnement des écosystèmes et leur potentiel en tant qu'indicateurs de la dégradation des écosystèmes due au changement climatique est désormais possible. L’étude a également conduit à la création d’un atlas mondial des cercles de fées et d’une base de données qui pourraient faciliter la poursuite des recherches sur leur résilience au changement climatique et à d’autres perturbations.

En conclusion, la cartographie des cercles de fées dans différents pays apporte un nouvel éclairage sur leur répartition mondiale et fournit des informations précieuses sur leur formation et leur importance écologique. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour percer les mystères de ces modèles intrigants et leur rôle potentiel dans la compréhension des effets du changement climatique sur les écosystèmes.

Sources:

– « La cartographie des cercles de fées élargit leurs dimensions globales » – Universidad de Alicante (UA)

– Étude publiée dans la revue PNAS, intitulée « Répartition mondiale et conditions environnementales des cercles de fées »