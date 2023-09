By

Les chercheurs ont découvert que de mystérieuses zones circulaires connues sous le nom de « cercles de fées » ne se limitent pas à la Namibie et à l’Australie, mais sont présentes dans 250 endroits dans 15 pays. Ces parcelles de sol stériles entourées d’anneaux de végétation ont déconcerté les scientifiques pendant des années. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer leur formation, mais jusqu’à présent, l’étendue mondiale de ce phénomène était inconnue.

L'étude, publiée dans la revue PNAS, a utilisé l'intelligence artificielle pour analyser des images satellite et a identifié 263 sites où des motifs de cercles de fées ont été observés. Ces taches ont été trouvées dans des régions telles que le Sahel, le Sahara occidental, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Asie du Sud-Ouest et le centre de l'Australie, ce qui indique que les cercles de fées sont plus courants qu'on ne le pensait auparavant.

Les chercheurs ont découvert que certaines caractéristiques du sol et du climat, notamment une faible teneur en azote et des précipitations moyennes inférieures à 200 mm/an, sont associées à la présence de cercles de fées. Ces cercles agissent également comme une source d’eau supplémentaire dans les régions arides, puisque l’eau de pluie s’écoule vers les herbes environnantes.

Les résultats de l'étude suggèrent que les cercles de fées pourraient être des indicateurs de dégradation des écosystèmes due au changement climatique. De plus, la recherche ouvre la porte à l’examen de la résilience de ces modèles de végétation au changement climatique et à d’autres perturbations.

Les chercheurs ont créé un atlas mondial des cercles de fées et une base de données pouvant être utilisée pour des recherches ultérieures. Ces nouvelles informations contribueront à une meilleure compréhension des causes de ces formations et de leur importance écologique.

