Des astronomes détectent pour la première fois une mystérieuse tache sombre sur Neptune

Les astronomes ont observé une grande tache sombre sur l'atmosphère de Neptune à l'aide du très grand télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO). C’est la première fois qu’une tache sombre sur la planète est observée depuis la Terre. La tache est accompagnée d’une tache lumineuse plus petite, ce qui ajoute au mystère entourant ces caractéristiques.

Les taches sombres sont courantes dans l’atmosphère des planètes géantes, la grande tache rouge sur Jupiter étant la plus connue. Cependant, les taches sombres sur Neptune sont restées insaisissables et de courte durée. Cette découverte récente apporte des indices supplémentaires sur leur origine.

L'étude, dirigée par Patrick Irwin de l'Université d'Oxford, a utilisé les données du VLT pour étudier la nature des taches sombres sur Neptune. Des théories antérieures suggéraient que ces taches étaient causées par une éclaircie dans les nuages, mais les observations excluaient cette possibilité. Au lieu de cela, les chercheurs ont découvert que les taches sombres sont probablement le résultat de l'assombrissement des particules d'air dans une couche située sous la couche de brume visible, alors que la glace et les brumes se mélangent dans l'atmosphère de Neptune.

Les chercheurs ont pu faire ces découvertes après que la Nasa et le télescope spatial Hubble de l'Agence spatiale européenne ont découvert plusieurs points sombres dans l'atmosphère de Neptune. En utilisant l'instrument Multi Unit Spectroscopique Explorer (Muse) du VLT, ils ont pu étudier plus en détail la lumière solaire réfléchie par Neptune et sa tache. Cela leur a permis de déterminer la hauteur à laquelle se situe la tache sombre dans l’atmosphère et d’avoir un aperçu de la composition chimique des différentes couches atmosphériques.

De plus, les observations ont révélé une découverte surprenante : un type rare de nuages ​​profonds et brillants qui n’avait jamais été identifié auparavant. Ce nuage est apparu à côté de la tache sombre principale et s'est avéré se trouver au même niveau dans l'atmosphère. Cela indique qu’il s’agit d’un type de caractéristique complètement nouveau par rapport aux petits nuages ​​compagnons de glace de méthane à haute altitude qui ont été observés précédemment.

Cette découverte révolutionnaire fait non seulement progresser notre compréhension de la dynamique atmosphérique de Neptune, mais met également en valeur les progrès technologiques remarquables qui permettent aux astronomes d'observer ces planètes lointaines depuis la Terre.

Sources:

– Nina Massey, correspondante scientifique de l'AP

– Astronomie de la nature (Publication)