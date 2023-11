Les origines insaisissables des électrons énergétiques des rayons cosmiques

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire dans leur quête pour découvrir la source énigmatique des électrons énergétiques des rayons cosmiques. Au cours des dernières années, le télescope électronique CALorimétrique (CALET), situé sur la Station spatiale internationale, a détecté plus de 7 millions de particules. Ce vaste ensemble de données a fourni des informations inestimables sur les origines des électrons des rayons cosmiques.

Une équipe d'astrophysiciens, dirigée par Shoji Torii de l'Université de Waseda au Japon, a examiné les données CALET et identifié des sources potentielles d'électrons cosmiques. Leur analyse suggère la présence d’au moins une source à proximité, et peut-être davantage, ce qui constitue une avancée passionnante dans notre compréhension de ces particules à haute énergie.

L'astrophysicien Nicholas Cannady, de l'Université du Maryland, comté de Baltimore et membre de la collaboration CALET, exprime son enthousiasme face aux découvertes. La détection de candidats dépassant 10 téraélectronvolts est une preuve essentielle de l’existence d’une source proche d’électrons de rayons cosmiques.

Depuis plus d’un siècle, les astronomes s’interrogent sur la source énergétique des rayons cosmiques. Ces particules, notamment les noyaux atomiques, les protons et les électrons, voyagent à travers l’Univers à une vitesse proche de celle de la lumière et possèdent une puissance étonnante. Bien que les restes de supernova aient été proposés comme source probable, il existe d’autres origines potentielles qui nécessitent une exploration plus approfondie. Une possibilité intéressante est l’annihilation de la matière noire.

Détecter les électrons des rayons cosmiques n’est pas une tâche facile. Sur Terre, nous observons les cascades de particules produites lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec les atomes de l’atmosphère. Cependant, l'expérience spatiale de CALET permet de détecter directement les rayons cosmiques, permettant ainsi aux scientifiques de les étudier jusqu'aux hautes énergies.

Des recherches antérieures avec CALET ont permis de détecter des rayons cosmiques jusqu'à 4.8 téraélectronvolts. En tirant parti de nouvelles techniques d’analyse de données pour éliminer les interférences des protons en mouvement rapide, l’équipe a réussi à détecter des rayons cosmiques électroniques allant jusqu’à 7.5 téraélectronvolts. Étonnamment, ces observations ont révélé qu’il n’y avait pas de diminution de l’incidence des rayons cosmiques à des énergies plus élevées. Au contraire, les données suggèrent une augmentation des rayons cosmiques aux niveaux d’énergie les plus élevés.

Ces découvertes impliquent que la source des électrons des rayons cosmiques doit être relativement proche de nous. Certains restes de supernova à proximité correspondent à la détection des rayons cosmiques de plus haute énergie enregistrés dans l'ensemble de données CALET. Des observations et analyses plus approfondies pourraient faire la lumière sur l’origine précise de ces particules énergétiques.

T. Gregory Guzik, responsable de la branche américaine de la collaboration CALET à la Louisiana State University, souligne l'importance de ces découvertes. Les observations CALET offrent la possibilité passionnante de mesurer la matière provenant de restes spécifiques de supernova proches, ici sur Terre. Les mesures continues réalisées par CALET tout au long de la durée de vie de la Station spatiale internationale fourniront de nouvelles informations sur le transport et l'origine de la matière relativiste dans notre galaxie.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le télescope électronique calorimétrique (CALET) ?

R : Le télescope électronique CALorimétrique est un détecteur de rayons cosmiques situé sur la Station spatiale internationale.

Q : Que sont les rayons cosmiques ?

R : Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie, notamment des noyaux atomiques, des protons et des électrons, qui voyagent dans l’espace à une vitesse proche de celle de la lumière.

Q : Pourquoi la source des électrons des rayons cosmiques est-elle importante pour les scientifiques ?

R : Comprendre la source des électrons des rayons cosmiques peut fournir un aperçu du fonctionnement de notre Univers et de la nature des phénomènes de haute énergie.

Q : Comment les scientifiques détectent-ils les électrons des rayons cosmiques ?

R : Sur Terre, les rayons cosmiques entrent en collision avec les atomes de l’atmosphère, produisant des cascades de particules pouvant être observées. L'expérience CALET permet de détecter directement les rayons cosmiques dans l'espace.

Q : Quelles sont les sources potentielles d’électrons des rayons cosmiques ?

R : Les restes de supernova sont une source probable, mais d'autres possibilités telles que l'annihilation de la matière noire sont également explorées.