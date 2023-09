Des scientifiques découvrent de la poussière noire à l’intérieur d’une cartouche d’échantillon d’astéroïde

By

Les scientifiques qui ont récemment ouvert une boîte à échantillons d’astéroïdes ont été surpris de trouver de la poussière noire à l’intérieur. Les échantillons provenaient de l’astéroïde Bennu, qui a été sondé par la NASA en 2020.

La découverte de poussière noire à l’intérieur du bidon a laissé les scientifiques perplexes. Il s’agit d’une substance mystérieuse qui nécessitera des analyses plus approfondies pour comprendre sa composition et ses origines. Le conteneur avait été scellé depuis son retour sur Terre, ce qui rend improbable que la poussière ait été introduite pendant le processus de collecte.

L'astéroïde Bennu a fait l'objet d'un intérêt scientifique important en raison de son potentiel à fournir des informations sur les débuts du système solaire. La mission OSIRIS-REx de la NASA a réussi à collecter des échantillons de la surface de l'astéroïde et à les renvoyer sur Terre en septembre 2023.

La poussière noire trouvée dans la cartouche d'échantillon pourrait contenir des indices précieux sur la formation des astéroïdes et les processus qui se sont produits aux premiers stades du système solaire. Les scientifiques utiliseront diverses techniques analytiques pour étudier la poussière, notamment la spectroscopie et la microscopie, afin de déterminer sa composition et ses propriétés.

Comprendre la composition des astéroïdes comme Bennu est crucial pour mieux comprendre la formation du système solaire et la répartition des ressources au sein des astéroïdes. Ces découvertes pourraient également contribuer à notre compréhension de la menace potentielle que représentent les astéroïdes pour la Terre.

Une analyse plus approfondie de la poussière noire fournira des informations précieuses qui pourraient approfondir notre compréhension des astéroïdes et de leur rôle dans la formation et l’évolution de notre système solaire.

