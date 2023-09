La NASA suspend l'examen des échantillons de l'astéroïde Bennu en raison de poussière noire inexpliquée

L'examen par la NASA des échantillons collectés sur l'astéroïde Bennu lors de sa mission OSIRIS-REx a été temporairement interrompu suite à la découverte de poussière noire inexpliquée dans le conteneur d'échantillons. Les échantillons ont été initialement collectés en 2020 et ont atterri dans le désert de l’Utah la semaine dernière.

En ouvrant le conteneur, les scientifiques ont trouvé des substances inconnues sur le mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch and Go (TAGSAM) situé au-dessus du pont avionique. La NASA a annoncé que la poussière noire ferait l'objet d'une analyse préliminaire pour déterminer si elle provenait de l'astéroïde.

Le résidu observé sur le pont avionique, qui a été détecté après le processus de collecte, a été résolu, permettant le transfert sécurisé de l'échantillon. Cependant, la confirmation par les scientifiques est toujours en attente.

Les informations recueillies lors de la mission OSIRIS-REx devraient améliorer notre compréhension des astéroïdes potentiellement dangereux et contribuer aux futures stratégies de déviation des astéroïdes. Pour garantir un examen et une préservation approfondis, les échantillons d'astéroïdes seront gérés dans un centre de conservation nouvellement créé et supervisé par la division Astromaterials Research and Exploration Science de la NASA.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé en 2016 pour une mission d'un milliard de dollars, a atteint Bennu en 1 et a collecté des échantillons en 2018 à l'aide d'un bras équipé d'un vide. Le vaisseau spatial a parcouru quatre milliards de kilomètres avant de revenir sur Terre. Empêchant en toute sécurité la contamination, l'échantillon est entré dans l'atmosphère terrestre à 2020 27,650 mph et a été ralenti à 11 mph à l'aide d'un parachute.

La NASA a mené une mission de récupération méticuleuse dans l'Utah, impliquant des hélicoptères et une salle blanche temporaire, pour récupérer le conteneur d'échantillon. Cet échantillon extraterrestre, le plus important depuis les missions lunaires, fournit des informations précieuses sur la formation de la Terre et les origines de la vie.

Bennu, avec une taille comparable à l'Empire State Building, est considéré comme l'objet le plus dangereux du système solaire en raison de sa trajectoire potentielle de collision avec la Terre. Il devrait se rapprocher dangereusement de notre planète en septembre 2182. Les données et observations d’OSIRIS-REx seront essentielles aux futurs efforts de déviation des astéroïdes.

