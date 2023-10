Composés MXène et MBène : capture sélective du dioxyde de carbone

Les composés MXène et MBène, qui sont des matériaux bidimensionnels de seulement quelques atomes d'épaisseur, ont le potentiel de jouer un rôle important dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Ces composés ont une grande surface spécifique, ce qui les rend capables d’absorber efficacement les molécules de dioxyde de carbone de l’atmosphère. En séquestrant le dioxyde de carbone en toute sécurité, les MXènes et les MBènes pourraient potentiellement contribuer à réduire les impacts néfastes du changement climatique.

Dans une étude récente publiée dans la revue Chem, le professeur Mihri Ozkan et ses co-auteurs explorent le potentiel des MXènes et des MBènes dans les technologies de captage du carbone. Ces matériaux bidimensionnels peuvent être conçus pour capturer sélectivement le dioxyde de carbone. Leur haute sélectivité peut être attribuée à un processus connu sous le nom d’ingénierie de distance intercouche. De plus, les MXènes et les MBènes sont mécaniquement stables et conservent leur intégrité structurelle même après plusieurs cycles de capture et de libération du carbone.

Avec l’augmentation continue des émissions de dioxyde de carbone d’origine humaine, les technologies de captage du carbone sont devenues une priorité absolue. La hausse des températures mondiales due à ces émissions entraîne des phénomènes météorologiques graves, des sécheresses, de mauvaises récoltes, des migrations et une instabilité politique. Pour atténuer ces effets, des mesures urgentes sont nécessaires pour réduire les émissions de carbone.

Des chercheurs de l’Université Drexel ont découvert les MXenes et les MBenes au début des années 2010. Le MXène est un composé inorganique constitué de couches atomiquement minces de carbures, nitrures ou carbonitrures de métaux de transition. Les MBènes, quant à eux, sont des borures de métaux de transition dimensionnels fabriqués à partir de bore. Ces composés peuvent être produits par des techniques de gravure chimique et possèdent des réseaux cristallins avec des structures orthorhombiques et hexagonales répétitives.

Bien que les MXènes et les MBènes offrent un potentiel prometteur pour les dispositifs de captage du carbone, il reste encore des défis techniques à relever. Les scientifiques doivent trouver des solutions aux défis liés à la synthèse dans la production en grand volume, tels que les problèmes de mélange non uniforme, de gradients de température et de transfert de chaleur. Cependant, ces obstacles peuvent être surmontés en développant les méthodes de gravure humide ou en en développant de nouvelles.

L'utilisation des MXènes et des MBènes en combinaison avec les technologies existantes de captage du carbone, telles que celles développées par Climework AS, a le potentiel de réduire considérablement les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces composés peuvent contribuer au stockage sûr et à long terme du dioxyde de carbone, contribuant ainsi aux efforts de lutte contre le changement climatique.

Sources:

Mihrimah Ozkan et al, Limiter le CO2 polluant en utilisant des MXenes et MBenes bidimensionnels, Chem (2023). DOI : 10.1016/j.chempr.2023.09.001

Université de Californie - Riverside

Phys.org