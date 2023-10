Le rôle des mutations du gène PRDM16 dans le développement de l'insuffisance cardiaque congénitale

By

Des chercheurs du Centre de recherche expérimentale et clinique (CREC) ont découvert que des mutations du gène PRDM16 peuvent entraîner un risque accru d'insuffisance cardiaque congénitale, en particulier chez les femmes. L'équipe, dirigée par Sabine Klaassen et Jirko Kühnisch, a découvert que ces altérations génétiques affectent le métabolisme des cellules du muscle cardiaque, provoquant ainsi un affaiblissement du cœur. Les souris femelles porteuses de la mutation du gène PRDM16 souffrent de problèmes cardiaques plus graves que leurs homologues mâles, contrairement aux hypothèses précédentes.

Grâce à des expériences sur des souris, les chercheurs ont établi un lien clair entre les mutations PRDM16 et l’insuffisance cardiaque. Ils ont découvert que la désactivation du gène PRDM16 entraîne des modifications du métabolisme des graisses et du glucose au sein des cellules cardiaques. Ceci, à son tour, rend le muscle cardiaque spongieux, hypertrophié et moins efficace pour pomper le sang.

Les résultats de l'étude sont particulièrement importants car ils contribuent à une base de données génétiques pouvant être utilisée à des fins de diagnostic. En identifiant la mutation PRDM16 grâce à des tests génétiques, les cardiologues comprendront mieux la cause sous-jacente des maladies cardiaques chez les personnes affectées. En outre, la recherche suggère que ces changements génétiques pourraient également jouer un rôle, quoique dans une moindre mesure, dans l’insuffisance cardiaque qui survient chez les patients âgés.

Les implications de cette étude sont considérables, car elle offre un aperçu des mécanismes à l'origine de l'insuffisance cardiaque et constitue un point de départ pour des traitements plus ciblés. Les chercheurs prévoient de continuer à étudier les différences entre les sexes dans le métabolisme cardiaque afin de mieux comprendre pourquoi les souris femelles sont plus sensibles aux effets néfastes des mutations PRDM16.

(Source : Centre Max Delbrück de médecine moléculaire)