Elon Musk prédit une mission sans équipage sur Mars d'ici 4 ans

Le milliardaire et fondateur de SpaceX, Elon Musk, a annoncé sa prédiction selon laquelle le vaisseau spatial pourrait effectuer une mission sans équipage sur Mars dans les trois à quatre prochaines années. Musk a fait cette déclaration lors d'un discours d'ouverture au Congrès international d'astronautique, qui s'est tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, par vidéoconférence.

Malgré les récents défis rencontrés par le programme Starship de SpaceX, Musk a exprimé son optimisme quant au prochain vol d'essai de l'énorme système de fusée réutilisable. Il a mentionné qu'il y avait de bonnes chances de succès pour l'atterrissage test sur Mars au cours des quatre prochaines années. Musk a partagé ses réflexions avec Clay Mowry, président de la Fédération astronautique internationale.

Le programme Starship a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis après son premier et unique lancement, qui a eu lieu le 20 avril. Bien que le lancement ait entraîné une explosion et un échec à atteindre l'orbite, SpaceX l'a considéré comme un succès en raison des précieuses données. acquis lors du vol d’essai.

La FAA a suspendu les lancements de SpaceX et a déclenché une enquête, aboutissant à une liste de 63 actions correctives. Ces actions comprennent la refonte du matériel du véhicule, le lancement de modifications sur la rampe de lancement pour améliorer la robustesse, des examens accrus des processus de conception, des analyses et des tests supplémentaires des systèmes de sécurité et l'application de pratiques de contrôle des modifications plus strictes.

SpaceX a travaillé activement à la mise en œuvre de ces actions correctives. La société a apporté plus de 1,000 XNUMX modifications au Starship, y compris la conception du vaisseau spatial lui-même. Une amélioration significative est l’allumage planifié des moteurs du deuxième étage alors qu’ils sont toujours attachés au booster pendant le deuxième vol.

Musk a souligné l'efficacité de cette approche d'un point de vue physique, déclarant qu'elle implique de faire exploser le sommet du booster avec les moteurs du deuxième étage. Avec de nombreuses mises à jour et améliorations mises en œuvre, Elon Musk reste confiant dans la capacité du Starship à atteindre Mars dans un avenir proche.

