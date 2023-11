L’avenir de la gestion des inondations : informatique quantique et évaluation des risques

Multiverse Computing, Moody's Analytics et Oxford Quantum Circuits (OQC) ont uni leurs forces pour lutter contre les risques posés par le changement climatique au Royaume-Uni. Grâce au financement d'Innovate UK, le trio vise à développer des modèles de prévision des inondations à grande échelle à l'aide de méthodes informatiques quantiques. Le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales sera le premier bénéficiaire de cette nouvelle solution informatique de dynamique des fluides, qui vise à améliorer la capacité du pays à s'adapter aux événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique.

L’informatique quantique offre une approche unique pour relever les défis informatiques des études de modélisation des inondations à grande échelle. En exploitant la puissance des algorithmes quantiques, Multiverse Computing dirigera le projet en tant que fournisseur de logiciels, tandis qu'OQC fournira le matériel quantique nécessaire. Moody's Analytics, une société mondiale de gestion des risques, apportera son expertise du secteur et ses exigences en matière de données pour garantir une évaluation et une gestion efficaces et précises des risques d'inondation.

Le potentiel de l’application d’algorithmes quantiques pour évaluer les dégâts causés par les inondations est révolutionnaire. Enrique Lizaso Olmos, fondateur et PDG de Multiverse Computing, estime que les améliorations en termes de précision et d'efficacité obtenues grâce aux approches quantiques peuvent soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique. Le projet vise à aider les agences gouvernementales, les propriétaires et les agences d’assurance à mieux comprendre et se préparer aux événements météorologiques extrêmes.

Pour surmonter les limites des méthodes actuelles de modélisation des inondations, l'équipe du projet prévoit d'utiliser un algorithme de réseau neuronal éclairé par la physique quantique (QPINN). Cet algorithme combine le traitement des données classique avec le traitement quantique, en utilisant un circuit quantique variationnel (VQC) pour améliorer la précision des prédictions de l'évaluation des risques.

En exploitant le potentiel de l’informatique quantique, le projet vise non seulement à redéfinir l’avenir de la gestion des inondations, mais également à créer un monde plus sûr et plus résilient pour les générations futures. Face à l’augmentation des risques d’inondation, il est de la plus haute importance de relever les défis posés par le changement climatique. Cet effort de collaboration entre les leaders de l'industrie et le gouvernement britannique constitue une étape importante vers l'atténuation de ces risques et l'amélioration de notre compréhension des paysages à risque d'inondation.

QFP

Q : Qu’est-ce que l’informatique quantique ?

R : L'informatique quantique est un domaine informatique qui utilise des phénomènes de mécanique quantique, tels que la superposition et l'intrication, pour effectuer des calculs complexes plus efficacement que les ordinateurs classiques.

Q : Comment l’informatique quantique améliorera-t-elle la modélisation des inondations ?

R : L’informatique quantique peut relever les défis informatiques de la modélisation des inondations à grande échelle, rendant l’évaluation et la gestion des risques plus précises et plus efficaces.

Q : Qui est impliqué dans le projet ?

R : Multiverse Computing, Moody's Analytics et Oxford Quantum Circuits (OQC) sont les acteurs clés de ce projet collaboratif, Multiverse Computing étant le principal fournisseur de logiciels et OQC fournissant le matériel quantique nécessaire.

Q : Quel est le but du projet ?

R : Le projet vise à développer des modèles de prévision des inondations à grande échelle utilisant des méthodes d'informatique quantique pour améliorer la capacité du Royaume-Uni à s'adapter aux événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales sera le premier client à utiliser cette nouvelle solution en matière de dynamique des fluides computationnelle.

Q : Comment le projet bénéficiera-t-il à la société ?

R : En améliorant l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, le projet aidera les agences gouvernementales, les propriétaires et les agences d'assurance à mieux comprendre et à se préparer aux événements météorologiques extrêmes, créant ainsi un monde plus sûr et plus résilient pour les générations futures.