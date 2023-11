Une nouvelle technologie informatique quantique vise à améliorer l’évaluation des risques d’inondation

By

Les inondations catastrophiques sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique, posant un défi de taille aux communautés du monde entier. L'adaptation à cette nouvelle réalité climatique nécessite des solutions innovantes, et l'une des entreprises à l'avant-garde pour relever ce défi est Multiverse Computing, une société de logiciels quantiques basée en Espagne.

Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire, Multiverse Computing s'est associé à Oxford Quantum Circuits (OQC) au Royaume-Uni et à Moody's Analytics aux États-Unis pour tirer parti de la technologie informatique quantique pour l'évaluation des risques d'inondation. Grâce à un financement de 100,056 XNUMX £ d'Innovate UK, la startup espagnole vise à développer des modèles de prévision plus précis et plus efficaces pour évaluer les risques d'inondation.

Les méthodes traditionnelles de modélisation des inondations ont été limitées par les défis informatiques liés à l’exécution de simulations sur de vastes zones en haute résolution. Cependant, l’informatique quantique présente des opportunités prometteuses de progrès dans ce domaine. En utilisant l'apprentissage automatique quantique (QML) et en développant des émulateurs comme alternatives aux modèles basés sur la physique, Multiverse Computing et ses partenaires visent à améliorer la précision et l'efficacité de l'évaluation des risques d'inondation.

« Grâce à la technologie informatique quantique, nous avons le potentiel de révolutionner l'évaluation des risques d'inondation », a déclaré Sergio Gago, directeur général de Moody's Quantum et GenAI. Enrique Lizaso Olmos, fondateur et PDG de Multiverse Computing, estime également qu'une approche quantique pourrait contribuer de manière significative aux efforts d'adaptation au changement climatique.

En tant que maître d'œuvre, Multiverse Computing sera responsable du développement des logiciels et des algorithmes quantiques, tandis qu'OQC fournira le matériel quantique nécessaire. Moody's apportera son expertise, ses données et ses connaissances du secteur sur l'efficacité informatique. Cet effort de collaboration a obtenu une place dans la phase 1 du concours Quantum Catalyst Fund, et en cas de succès, il passera à la phase 2 l'année prochaine, avec un budget de 1.2 million de livres sterling.

Le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales sera le premier client à tester cette solution, dans le but de mieux s'adapter aux événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique. Avec des pertes annuelles estimées à plus de 700 millions de livres sterling dues aux inondations à l’intérieur des terres, il est urgent d’améliorer les outils et les stratégies d’évaluation des risques d’inondation.

Le changement climatique a déjà eu des effets dévastateurs à travers le monde, comme en témoignent les récentes inondations en Allemagne, en Belgique et en Grèce centrale. À la lumière de ces événements, il n’a jamais été aussi crucial d’exploiter des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique pour atténuer et prévenir les conséquences des inondations.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’informatique multivers ?

R : Multiverse Computing est une société de logiciels quantiques basée en Espagne.

Q : Quel est l'objectif de la collaboration entre Multiverse Computing, OQC et Moody's Analytics ?

R : La collaboration vise à utiliser la technologie informatique quantique pour améliorer l’évaluation des risques d’inondation et développer des modèles de prévision plus précis.

Q : À quels défis les méthodes traditionnelles de modélisation des inondations sont-elles confrontées ?

R : Les méthodes traditionnelles ont été limitées par le coût de calcul lié à l’exécution de simulations sur de vastes zones en haute résolution.

Q : Comment l’informatique quantique sera-t-elle utilisée dans l’évaluation des risques d’inondation ?

R : L'apprentissage automatique quantique (QML) sera appliqué pour développer des émulateurs comme alternatives aux modèles traditionnels basés sur la physique, révolutionnant potentiellement l'évaluation des risques d'inondation.

Q : Qui sera le premier client à tester la solution ?

R : Le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales sera le premier client, cherchant à mieux s'adapter aux événements météorologiques extrêmes résultant du changement climatique.