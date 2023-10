Les habitants du New Hampshire seront témoins de deux éclipses solaires

Les habitants du New Hampshire auront l’occasion d’assister non pas à une, mais à deux éclipses solaires au cours des prochains mois. Le 14 octobre 2023, il y aura une éclipse solaire partielle, suivie d'une éclipse solaire totale le 8 avril 2024. Professeurs agrégés de l'Université du New Hampshire, Amy Keesee et John S. Gianforte, ainsi que Lori Harnois, directrice de la Division du développement du voyage et du tourisme, discutez de ces événements à venir.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, projetant une ombre sur la Terre. Cet alignement se produit lorsque la Lune, le Soleil et la Terre sont dans le même plan. La Lune bloque au moins une partie du Soleil, ce qui provoque une éclipse solaire. L'éclipse d'octobre sera une éclipse partielle, visible dans le New Hampshire. Cependant, l’éclipse d’avril sera une éclipse totale, où la Lune bloquera complètement toute la lumière du Soleil pendant un certain temps. La trajectoire de ces éclipses sera différente, l'éclipse d'octobre passant par la partie ouest des États-Unis et l'éclipse d'avril passant par la partie nord du New Hampshire.

Pour visualiser ces éclipses en toute sécurité, deux méthodes sont recommandées. La première consiste à utiliser un projecteur à sténopé, où un morceau de carton muni d'un trou d'épingle et recouvert de papier d'aluminium est placé devant le Soleil, projetant son image sur un panneau d'affichage. La deuxième méthode consiste à utiliser des lunettes à éclipse solaire, qui permettent de visualiser directement le Soleil pendant les phases partielles de l'éclipse. Cependant, il est important de noter que l’observation directe du Soleil n’est sûre que pendant l’éclipse totale, lorsque la Lune recouvre complètement le Soleil. Sinon, les lunettes doivent être portées.

Les prochaines éclipses solaires offrent une occasion unique aux résidents du New Hampshire d’être témoins de ces événements célestes à couper le souffle. Alors marquez vos calendriers et préparez-vous à observer en toute sécurité ces merveilles naturelles dans le ciel.

Source : L'État dans lequel nous nous trouvons – Université du New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois