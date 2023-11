Découvertes fascinantes : éruptions de filaments et superéruptions cutanées chez de jeunes étoiles de type solaire

Les jeunes étoiles de type solaire ont une fois de plus attiré l’attention des scientifiques alors qu’elles continuent de révéler des secrets fascinants sur les environnements Soleil-Terre. En particulier, l'apparition de super-éruptions cutanées dans ces étoiles offre une fenêtre unique sur la compréhension de la nature des événements explosifs de notre propre Soleil.

Au cours d'une campagne d'observation révolutionnaire de 12 jours sur plusieurs longueurs d'onde, les chercheurs ont exploité la puissance de TESS, NICER et du télescope Seimei pour étudier la jeune étoile de type solaire EK Draconis. L’étoile, estimée entre 50 et 120 millions d’années, a suscité un grand intérêt en raison de ses précédentes absorptions de Hα décalées vers le bleu – signe révélateur d’une éruption de filament associée à une super éruption.

Grâce à des observations optiques et radiologiques simultanées, l’équipe a identifié trois super-éruptions cutanées avec une plage d’énergie étonnante de 1.5×10^33 à 1.2×10^34 erg. Ces immenses éruptions, comparables à la puissance de grandes éruptions solaires, mettent en lumière les phénomènes énergétiques qui se produisent dans ces jeunes étoiles.

Cependant, ce qui distingue vraiment cette découverte est la découverte sans précédent de deux éruptions proéminentes sur EK Draconis. Ces éruptions ont été observées sous forme d'émissions de Hα décalées vers le bleu, indiquant des mouvements de gaz s'éloignant de l'étoile, à des vitesses de 690 et 430 km/s. Les masses des éruptions ont été estimées respectivement à 1.1×10^19 et 3.2×10^17 g.

Alors que nous continuons à explorer les jeunes étoiles de type solaire, ces découvertes remarquables ont des implications considérables. Ils fournissent des preuves observationnelles vitales du lien entre les superéruptions solaires et les éruptions de filaments/proéminences, une relation établie depuis longtemps dans l’étude des grandes éruptions solaires.

Avec chaque nouvelle découverte, nous approfondissons notre compréhension des processus dynamiques qui façonnent notre Soleil et ses frères stellaires. La quête visant à découvrir les secrets des jeunes étoiles de type solaire promet de dévoiler des informations plus captivantes sur la nature de ces corps célestes impressionnants.

Questions fréquemment posées:

Q: Que sont les superflares ?

A: Les superflares sont des explosions extrêmement énergétiques et puissantes qui se produisent sur les étoiles, y compris notre propre Soleil. Ils libèrent d’immenses quantités d’énergie sous forme de rayonnement électromagnétique et de particules chargées.

Q: Qu'est-ce qu'une éruption de filament ?

A: Les éruptions de filaments, également appelées protubérances, sont des événements au cours desquels un plasma dense et plus froid est éjecté de la surface d'une étoile, comme le Soleil. Ces éruptions sont souvent associées à des éruptions solaires et à des éjections de masse coronale.

Q: Comment les observations optiques et radiologiques simultanées aident-elles à étudier les super-éruptions cutanées ?

A: Les observations optiques et radiologiques simultanées permettent aux scientifiques de recueillir des données complètes sur les productions énergétiques des super-éruptions cutanées. Les observations optiques capturent les émissions dans la lumière visible, tandis que les observations aux rayons X donnent un aperçu des processus à haute énergie qui se produisent lors de ces événements explosifs.

Q: Pourquoi les jeunes étoiles de type solaire s’intéressent-elles à l’étude des superéruptions ?

A: Les jeunes étoiles de type solaire constituent des cibles précieuses pour l’étude des super-éruptions cutanées, car elles sont plus actives et plus sujettes à ces événements explosifs. En étudiant les caractéristiques et le comportement des super-éruptions cutanées dans ces étoiles, les scientifiques peuvent mieux comprendre les premiers stades de l’évolution stellaire, ainsi que les impacts potentiels de tels événements sur les systèmes planétaires.

Sources : astro-ph.SR