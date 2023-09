Résumé : Des chercheurs du Centre de recherche sur la biodiversité et le climat Senckenberg de Francfort (SBiK-F) ont développé un outil d'aide à la décision pour aider à la sélection des zones protégées afin d'atteindre l'objectif de désigner au moins 30 % des zones terrestres et marines comme réserves naturelles d'ici 2030. L'outil permet de pondérer et de comparer différents objectifs de conservation à l'échelle mondiale, aidant ainsi les décideurs à prioriser les zones les plus bénéfiques pour les objectifs de biodiversité. Le processus de sélection des zones protégées est complexe, car elles doivent remplir de multiples objectifs, tels que la protection du climat et la conservation de la biodiversité, ce qui peut conduire à des conflits entre différents groupes d'intérêt. L'outil développé par les chercheurs propose une approche flexible et transparente de sélection des zones protégées basée sur des objectifs multiples, mettant en évidence les synergies et les objectifs contradictoires. En utilisant cet outil, les décideurs peuvent prendre des décisions transparentes et éclairées sur les zones à privilégier pour la conservation. Les chercheurs espèrent que leur outil contribuera à faire progresser la conservation de la biodiversité et la protection du climat en aidant à la sélection et à la configuration des zones protégées. Cette recherche soutient les objectifs fixés lors de la Conférence mondiale sur la nature en décembre 2022.

Sources : Alke Voskamp et al, Utilisation d’outils d’aide à la décision multi-objectifs pour la sélection des zones protégées, One Earth (2023). DOI : 10.1016/j.oneear.2023.08.009

