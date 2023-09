La NASA conclut une expérience de génération d'oxygène sur Mars

La NASA a récemment annoncé la conclusion de la Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), une expérience conçue pour extraire l'oxygène de l'atmosphère de Mars. MOXIE, créé par des ingénieurs et des scientifiques du MIT, a été exécuté 16 fois au cours de son séjour sur la planète rouge, produisant un total de 122 grammes d'oxygène. Son taux de production maximal était de 12 grammes par heure, ce qui dépassait les objectifs initiaux de la NASA. Cependant, malgré son succès, aucun projet de MOXIE 2.0 n’est prévu.

Le processus utilisé par MOXIE impliquait de filtrer l'air entrant pour éliminer la poussière, puis de le comprimer et de le chauffer à 800°C (1,470 XNUMX°F). À cette température, l’oxygène pourrait être extrait du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère martienne. L’oxygène extrait a ensuite été testé avant d’être rejeté dans l’atmosphère. Il a fallu deux heures pour réchauffer l’unité avant que le processus d’extraction puisse commencer.

MOXIE était un ajout unique au rover Perseverance, car il visait à soutenir l’exploration humaine sur Mars. Il a démontré qu’il est possible pour un équipage de survivre sur Mars et de rentrer chez lui en utilisant les ressources disponibles à la surface. Le concept d'utilisation des ressources in situ (ISRU) suscite un grand intérêt au sein de la NASA et de ses partenaires, qui explorent les possibilités de missions à plus long terme.

L’oxygène généré par MOXIE a diverses applications potentielles, la plus importante étant son utilisation comme propulseur pour les fusées. Toutefois, des quantités importantes seraient nécessaires à cet effet. Malgré le succès de l'expérience et les connaissances acquises, il n'est actuellement pas prévu de développer un MOXIE 2.0. Au lieu de cela, la prochaine étape de la NASA consistera à développer un système à grande échelle comprenant un générateur d'oxygène similaire à MOXIE, ainsi qu'une méthode de liquéfaction et de stockage de l'oxygène généré.

Source : NASA