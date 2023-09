Les parasites contrôlent le comportement des fourmis avec un interrupteur de température

Des chercheurs de l’Université de Copenhague ont découvert que la douve du foie, un ver parasite qui infecte les fourmis, possède un interrupteur « marche/arrêt » unique qui modifie le comportement de son hôte. L'interrupteur est activé par la température, le ver parasite ne manipulant le comportement de la fourmi que lorsque la température est basse. L'étude, publiée dans la revue Behavioral Ecology, met en lumière la relation complexe entre les parasites et leurs hôtes.

Les parasites qui contrôlent et manipulent le comportement de leurs hôtes sont bien connus dans la nature. Les Cordyceps, une famille de champignons parasites zombifiants, en sont un excellent exemple. Ces champignons infectent diverses espèces d’insectes, modifiant leur comportement et conduisant finalement à leur propre reproduction. La douve lancette du foie a une capacité similaire à manipuler son hôte, mais cette nouvelle recherche révèle l'importance de la température dans l'activation de ce comportement.

Lorsque les douves du foie infectent les fourmis, la plupart d'entre elles se cachent dans l'abdomen de la fourmi, protégées par une capsule. Une douve du foie s'attache au cerveau de la fourmi, la forçant à serrer ses mandibules au sommet d'un brin d'herbe. Cela positionne la fourmi de manière à ce qu'elle soit plus susceptible d'être mangée par les mammifères au pâturage. La capsule protectrice se dissout dans les intestins du nouvel hôte et les douves du foie se dirigent vers le foie. La douve attachée au cerveau de la fourmi se sacrifie, au profit des autres parasites.

Les douves du foie survivantes se nourrissent du sang de l'hôte, deviennent adultes et pondent des œufs. Ces œufs sont excrétés dans les selles de l'hôte, qui sont consommées par les escargots. Les escargots crachent ensuite des douves larvaires ainsi que du mucus, attirant les fourmis qui ingèrent les larves, poursuivant ainsi le cycle.

Des études de laboratoire antérieures menées par l'un des chercheurs, Brian Lund Fredensborg, avaient montré que les fourmis infectées étaient moins susceptibles de mordre une feuille à des températures plus chaudes. Pour approfondir cette question, les chercheurs ont observé des fourmis infectées dans la nature tout en surveillant la température et l’humidité. Les résultats ont confirmé les conclusions du laboratoire, montrant que les fourmis infectées étaient plus susceptibles de s’attacher au sommet des brins d’herbe par temps plus frais et de lâcher leur morsure à mesure que les températures augmentaient.

Comprendre comment les parasites manipulent leurs hôtes est crucial pour comprendre la biodiversité et les relations complexes entre les espèces. Cette recherche met en évidence l’importance de la température dans le déclenchement de telles manipulations et apporte de nouvelles informations sur le comportement des fourmis parasitées dans leurs habitats naturels.

Définitions:

– Douve du foie Lancet : ver parasite qui infecte divers hôtes, notamment les escargots, les fourmis et les mammifères au pâturage.

– Parasitisme : Relation entre deux organismes où l’un profite aux dépens de l’autre.

– Behavioral Ecology : Revue scientifique qui publie des recherches sur le comportement des animaux par rapport à leur environnement.

Source : Université de Copenhague