Nouvel article : Le potentiel de reproduction dans l’espace exploré grâce à l’étude des embryons

Des scientifiques du Centre de biotechnologie avancée de l'Université de Yamanashi et de l'Agence spatiale aérospatiale japonaise (JAXA) ont mené une étude révolutionnaire sur la Station spatiale internationale (ISS), révélant le potentiel de reproduction humaine dans l'espace. Des recherches antérieures menées sur la croissance d'embryons de souris dans l'environnement de microgravité de l'ISS ont donné des résultats positifs.

Dans cette étude unique en son genre, des embryons de souris congelés ont été transportés vers l’ISS à bord d’une fusée en août 2021. Une fois arrivés à la station, les embryons ont été décongelés à l’aide d’un appareil spécialisé et placés dans des conditions appropriées pour leur développement. Étonnamment, les embryons se sont développés normalement sur une période de quatre jours, évoluant en blastocystes, qui sont des cellules vitales qui se développeront plus tard en fœtus et en placenta.

L'analyse menée sur les blastocystes après leur retour sur Terre n'a démontré aucun changement significatif dans l'ADN et les gènes, renforçant l'idée selon laquelle la microgravité n'a pas d'impact substantiel sur le développement normal des embryons de mammifères. Ces découvertes révolutionnaires ont été détaillées dans la revue scientifique iScience, soulignant la possibilité pour les mammifères de survivre et de prospérer dans l’espace.

Des représentants de l'Université de Yamanashi et de l'institut national de recherche Riken ont exprimé conjointement leur enthousiasme, déclarant que cette étude est la première à démontrer le potentiel des mammifères à prospérer dans l'espace. La culture réussie d’embryons de mammifères à un stade précoce dans l’environnement complet de microgravité de l’ISS ouvre la voie à de nouvelles recherches, notamment à la transplantation de blastocystes chez des souris. Cette étape vise à vérifier si des naissances saines ont lieu et à confirmer la viabilité de ces embryons.

Les implications de cette recherche vont au-delà de la curiosité scientifique. Alors que les agences spatiales, dont la NASA, envisagent de futures missions sur la Lune et sur Mars, comprendre la faisabilité de la reproduction dans l’espace devient de plus en plus pertinent. Le programme Artemis, lancé par la NASA, vise à renvoyer des humains sur la Lune pour acquérir des connaissances essentielles à une vie durable et à la colonisation d'autres corps célestes. En fin de compte, ces recherches en cours pourraient apporter des informations essentielles à l’exploration spatiale à long terme et au potentiel de colonisation humaine à l’avenir.

FAQ:

Q : Quelle est la principale conclusion de l’étude menée par les scientifiques japonais ?

R : L'étude menée par des scientifiques japonais a révélé que les embryons de souris cultivés dans l'environnement de microgravité de la Station spatiale internationale se développaient normalement, ce qui indique un potentiel de reproduction dans l'espace.

Q : Comment les embryons ont-ils été transportés vers la Station spatiale internationale ?

R : Les embryons de souris congelés ont été transportés vers l'ISS à bord d'une fusée.

Q : Que sont les blastocystes ?

R : Les blastocystes constituent une étape cruciale du développement précoce de l’embryon et contiennent les cellules qui se développeront plus tard pour devenir le fœtus et le placenta.

Q : Des changements significatifs ont-ils été observés dans l’ADN et les gènes des blastocystes ?

R : Aucun changement significatif n’a été observé dans l’ADN et les gènes des blastocystes après leur retour sur Terre.

Q : Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

R : Cette recherche est importante pour les futures missions d’exploration et de colonisation spatiales, car elle met en lumière le potentiel de reproduction dans l’espace et la viabilité à long terme des mammifères dans un environnement de microgravité.