Une nouvelle étude révèle le potentiel de reproduction dans l’espace

Des embryons de souris ont été cultivés et développés avec succès sur la Station spatiale internationale (ISS), apportant espoir et aperçu de la possibilité de reproduction humaine dans l'espace. Des scientifiques japonais, dirigés par le professeur Teruhiko Wakayama du Centre de biotechnologie avancée de l'Université de Yamanashi, en collaboration avec l'Agence spatiale aérospatiale japonaise (JAXA), ont mené des recherches révolutionnaires impliquant l'envoi d'embryons de souris congelés vers l'ISS.

À l’aide d’un appareil spécialement conçu, les astronautes à bord de l’ISS ont décongelé les embryons et les ont cultivés pendant quatre jours. Étonnamment, les embryons se sont développés normalement dans des conditions de microgravité et ont évolué vers des blastocystes, des cellules qui se développent ensuite pour donner naissance au fœtus et au placenta. Cette découverte remarquable suggère que la gravité n’exerce pas d’impact significatif sur le développement de l’embryon.

Dans leur étude approfondie publiée dans la revue scientifique iScience, les chercheurs n'ont signalé aucun changement substantiel dans l'ADN et les gènes des blastocystes analysés à leur retour sur Terre. La collaboration entre l'Université de Yamanashi et l'institut national de recherche Riken a qualifié l'étude de première expérience au monde dans laquelle des embryons de mammifères à un stade précoce ont été cultivés en microgravité complète sur l'ISS. Ils l'ont en outre salué comme la toute première exploration indiquant que les mammifères, y compris les humains, pourraient potentiellement prospérer dans l'espace.

Bien que cette étude représente une étape importante, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la normalité des blastocystes. Les expériences futures consisteront à transplanter les blastocystes cultivés dans l’environnement de microgravité de l’ISS chez des souris afin d’évaluer leur capacité à donner naissance. La naissance réussie de souris en bonne santé consoliderait cette découverte révolutionnaire.

Les implications de cette étude s'étendent au-delà des possibilités de reproduction dans l'espace. Cette recherche recèle un grand potentiel pour les futures missions d’exploration et de colonisation spatiales. Le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et, à terme, ouvrir la voie à un voyage vers Mars, pourrait grandement bénéficier de ces connaissances en termes d'habitation à long terme et d'assurance de la survie des générations futures.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Les humains peuvent-ils se reproduire dans l’espace ?

R : Bien que l'étude récente ait porté sur des embryons de souris, elle soulève la possibilité que la reproduction dans l'espace soit également réalisable pour les humains.

Q : Comment les embryons de souris ont-ils été cultivés dans l’espace ?

R : Les embryons ont été envoyés congelés vers la Station spatiale internationale, puis décongelés et cultivés pendant quatre jours à l'aide d'un appareil spécialisé.

Q : La gravité a-t-elle eu un effet significatif sur le développement de l’embryon ?

R : Étonnamment, les embryons se sont développés normalement dans des conditions de microgravité et aucun changement significatif n’a été observé dans leur ADN et leurs gènes.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

R : Cette étude marque une étape révolutionnaire, indiquant que les mammifères, y compris les humains, pourraient être capables de prospérer dans l’espace. De plus, les résultats ont des implications pour les futures missions d’exploration spatiale et les efforts de colonisation.

Q : Quelles sont les prochaines étapes de cette recherche ?

R : La phase suivante consiste à transplanter les blastocystes cultivés dans l’espace chez des souris pour déterminer si elles peuvent donner naissance à une progéniture en bonne santé. Cette étape validera davantage le développement normal des embryons.