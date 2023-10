Ancienne formation planétésimale révélée par l'étude de l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper

Une nouvelle étude dirigée par le Dr Alan Stern, scientifique planétaire et vice-président associé du Southwest Research Institute (SwRI), suggère que les grandes structures en monticule sur l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper, qui a été étroitement observée par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA en 2019, pourraient partagent une origine commune. Ces « éléments constitutifs » d’Arrokoth pourraient fournir des informations précieuses sur les modèles de formation planétésimale. Les résultats de l'étude ont été présentés lors de la 55e réunion annuelle de la Division des sciences planétaires de l'American Astronomical Society.

L'étude a identifié 12 monticules sur le plus grand lobe d'Arrokoth, Wenu, qui présentent une forme, une taille, une couleur et une réflectivité similaires. De plus, trois autres monticules ont été provisoirement identifiés sur le plus petit lobe de l'objet, Weeyo. Le Dr Will Grundy, co-enquêteur de la mission New Horizons, a comparé l'apparence d'Arrokoth à une framboise composée de sous-unités plus petites.

Sur la base de ces observations, l’étude soutient le modèle d’instabilité continue de la formation planétésimale. Le modèle suggère que les objets de la nébuleuse solaire s’accumulent doucement pour former des structures plus grandes par effondrement gravitationnel, avec des vitesses de collision de seulement quelques kilomètres par heure. Les similitudes trouvées dans les structures des monticules d'Arrokoth fournissent de nouvelles informations sur le processus de formation, soulevant des questions sur la taille préférée de ces éléments de construction.

L’étude souligne l’importance d’une exploration plus approfondie d’autres planétésimaux vierges pour améliorer la compréhension des processus d’accrétion dans l’ancien système solaire. Les futures missions, telles que la mission Lucy de la NASA et l'intercepteur de comètes de l'ESA, pourraient rencontrer des objets similaires susceptibles de contribuer au développement des théories de la formation planétésimale.

L'étude, publiée dans le Planetary Science Journal, a été menée en collaboration avec des chercheurs du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins et de l'observatoire Lowell.

