L'océan devient plus vert, peut-être à cause du changement climatique, selon une étude

Des chercheurs du Royaume-Uni et des États-Unis ont découvert que 56 % des océans de la planète deviennent plus verts et pensent que ce changement pourrait être dû au changement climatique. Les scientifiques ont analysé 20 ans de données sur la couleur des océans provenant de satellites, en utilisant spécifiquement des images capturées par l'instrument MODIS du satellite Aqua de la NASA de 2002 à 2022.

La tendance au verdissement a été observée à l’échelle mondiale, les changements les plus significatifs se produisant près et au sud de l’équateur. Même si les chercheurs soupçonnent que le changement climatique en est la cause, ils n’ont pas attribué la couleur plus verte aux températures élevées de la surface de la mer. Au lieu de cela, ils suggèrent que d’autres facteurs, tels que la profondeur des couches mélangées ou la stratification des couches supérieures de l’océan, pourraient jouer un rôle.

Les auteurs de l’étude expliquent que le verdissement pourrait être le résultat d’une augmentation des particules détritiques, ce qui affecterait la rétrodiffusion et l’absorption de la lumière à différentes longueurs d’onde. Ils mentionnent également que des changements dans l’écosystème, comme une augmentation du zooplancton et des matières dissoutes colorées, pourraient contribuer au phénomène.

Dans le passé, les recherches sur la couleur des océans se sont principalement concentrées sur la chlorophylle et le phytoplancton, qui peuvent varier d'une année à l'autre. Cependant, en utilisant les données MODIS, les chercheurs ont pu observer une tendance significative au verdissement sur une période plus courte. Ils ont comparé leurs résultats avec des modèles climatiques et ont confirmé que le changement climatique était un facteur probable.

Le phytoplancton, les organismes microscopiques responsables de la couleur verte de l'océan, joue un rôle crucial dans les écosystèmes marins, constituant un élément essentiel du réseau trophique. De plus, ils contribuent à réguler les températures mondiales à la surface en consommant du dioxyde de carbone. Ainsi, même de légers changements dans leurs populations peuvent avoir des effets considérables.

Les chercheurs exhortent d’autres scientifiques à approfondir leurs recherches sur ces changements dans l’écologie de la surface des océans et sur leurs causes. Ces connaissances pourraient contribuer à l’élaboration de politiques de conservation des océans, en fournissant un aperçu des régions qui nécessitent une protection en vertu d’accords internationaux.

Dans l'ensemble, cette étude met en évidence la complexité de la réponse des océans au changement climatique et souligne l'importance de comprendre ces changements pour préserver nos écosystèmes marins.

Sources:

– EcoWatch : Fondé en 2005 en tant que journal environnemental basé dans l’Ohio, EcoWatch est une plateforme numérique dédiée à la publication de contenus scientifiques de qualité sur les problèmes, les causes et les solutions environnementales.

– NASA : Le site officiel de la National Aeronautics and Space Administration.