Des chercheurs espagnols ont récemment découvert une espèce de dinosaure jusqu’alors inconnue qui vivait il y a 122 millions d’années. Le dinosaure, connu sous le nom de Garumbatitan morellensis, était un herbivore au long cou et on estime qu'il mesurait plus de 80 pieds de long et mesurait plus de 30 pieds de haut. Selon les paléontologues José Miguel Gasulla et Francisco Ortega de l'Université nationale espagnole d'enseignement à distance, Garumbatitan morellensis est probablement l'un des plus grands dinosaures jamais enregistrés.

Dans une étude publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society, les chercheurs ont décrit les caractéristiques anatomiques de la nouvelle espèce de dinosaure. Le sauropode avait un long cou, une longue queue, une petite tête et des pattes épaisses en forme de pilier. Cet ensemble de caractéristiques anatomiques distingue Garumbatitan morellensis des autres dinosaures herbivores.

La découverte de cette nouvelle espèce de dinosaure fournit des informations importantes sur l’histoire évolutive des sauropodes en Europe. Pedro Mocho, l'un des auteurs de l'étude, a déclaré que le Garumbatitan est l'un des plus grands sauropodes trouvés dans le Crétacé inférieur d'Europe. Les restes bien conservés de ce dinosaure apportent des informations précieuses sur les premiers membres d'un groupe de sauropodes appelé Somphospondyli, qui était le seul groupe de sauropodes présent dans la péninsule ibérique avant l'extinction massive des dinosaures non aviaires.

Les chercheurs pensent que l’étude de Garumbatitan morellensis permettra de mieux comprendre l’évolution initiale de ce groupe de sauropodes. En reconstruisant ses restes, les scientifiques espèrent mieux comprendre les caractéristiques et le comportement de ces géants antiques.

