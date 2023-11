Un paysage en évolution : les disparités entre les sexes dans le domaine scientifique

By

Une étude récente publiée dans PLOS Biology révèle que même si les déséquilibres entre les sexes persistent au sein de la communauté scientifique, des signes de progrès apparaissent. Dirigée par John Ioannidis du Meta-Research Innovation Center de l'Université de Stanford, l'étude a analysé les données de la base de données Scopus, regroupant 5.8 millions d'auteurs dans toutes les disciplines scientifiques.

Historiquement, les hommes ont dominé le domaine scientifique, avec d’importantes disparités de représentation. Toutefois, l’étude révèle que l’écart entre les sexes se réduit, quoique lentement. Parmi tous les auteurs, les hommes sont toujours 1.88 fois plus nombreux que les femmes, mais ce chiffre est passé de 3.93 fois pour les auteurs d’avant 1992 à 1.36 fois pour les auteurs d’après 2011.

Il est intéressant de noter que l’analyse s’est également concentrée sur les auteurs les plus cités, qui représentent les voix les plus influentes dans leurs domaines respectifs. Au sein de ce groupe exclusif, les hommes continuent d'être 3.21 fois plus nombreux que les femmes, soit une diminution de 6.41 fois pour les auteurs seniors à 2.28 fois pour ceux qui ont commencé à publier après 2011.

Les résultats mettent en outre en évidence l’hétérogénéité entre les disciplines scientifiques, avec des niveaux variables de représentation des sexes parmi les auteurs les plus cités. En fait, seulement 18 % des sous-domaines scientifiques au sein du groupe d’auteurs le plus jeune démontraient une représentation égale ou supérieure des femmes parmi les auteurs les plus cités.

L’étude a également examiné les déséquilibres entre les sexes dans les pays à revenu élevé par rapport à d’autres pays. Même si les déséquilibres entre les sexes ont diminué au fil du temps dans les deux groupes, les pays autres que les pays à revenu élevé ont montré peu d’amélioration en termes de disparités entre les sexes parmi les auteurs les plus cités.

En outre, un examen plus approfondi a révélé que même si les femmes constituaient une proportion significative du groupe d’auteurs le plus jeune, leur progression vers le poste de professeur titulaire restait rare. Cela suggère la nécessité d’améliorer les voies de promotion pour les scientifiques talentueux, quel que soit leur sexe.

En résumé, l’étude illustre les progrès réalisés dans la réduction des disparités entre les sexes au sein de la paternité scientifique, mais reconnaît qu’il reste encore une marge d’amélioration importante. Les efforts visant à remédier à ces déséquilibres doivent se poursuivre afin de créer une communauté scientifique plus inclusive et équitable.

