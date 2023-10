Des chercheurs réalisent une percée dans la transformation des pérovskites entièrement inorganiques

By

Une équipe de recherche, dirigée par des scientifiques de la City University de Hong Kong (CityU), a réalisé une avancée significative dans la transformation des pérovskites entièrement inorganiques à température ambiante tout en préservant leurs propriétés fonctionnelles. Les pérovskites sont une catégorie de matériaux semi-conducteurs qui ont montré un grand potentiel dans le développement de systèmes électroniques et énergétiques flexibles avancés.

L'équipe, composée de chercheurs des départements de science et d'ingénierie des matériaux, ainsi que de génie mécanique de CityU, a mené une enquête sur la déformabilité des pérovskites entièrement inorganiques, en particulier CsPbX3. Ils ont découvert que ces pérovskites peuvent subir des changements de forme à température ambiante sans perdre leur fonctionnalité, ce qui n’a pas été observé dans les semi-conducteurs inorganiques traditionnels.

Pour étudier la déformabilité du CsPbX3, les chercheurs ont synthétisé des micropiliers monocristallins de différentes dimensions en utilisant la méthode vapeur-liquide-solide. Ils ont mené des expériences de compression in situ et ont observé que des glissements continus de dislocations partielles se produisaient dans le réseau cristallin de CsPbX3, permettant aux micropiliers de subir divers changements de forme sans se fracturer. Ces changements de forme comprenaient une forme en L inversé, une forme en Z et même une forme en verre à vin.

L'équipe a découvert que la barrière énergétique à faible glissement du CsPbX3 et les liaisons fortes entre les atomes étaient responsables de la capacité de transformation du matériau. Les chercheurs ont également constaté que les déformations n’affectaient pas les performances optoélectroniques des micropiliers, démontrant ainsi leur potentiel d’utilisation dans des dispositifs optoélectroniques déformables.

Les résultats de la recherche, publiés dans la revue Nature Materials, fournissent des informations importantes sur la conception et la fabrication de dispositifs énergétiques innovants et d'électronique déformable. Les découvertes de l'équipe ouvrent de nouvelles possibilités pour le développement de semi-conducteurs ductiles intrinsèques. La recherche a été soutenue par le Conseil des subventions de recherche de Hong Kong, l’Université de la ville de Hong Kong et le programme de recherche conjoint de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine/RGC Hong Kong.

Dans l’ensemble, cette avancée dans la transformation des pérovskites entièrement inorganiques ouvre la voie au développement futur de systèmes électroniques et énergétiques flexibles avancés.

