Les premiers résultats du télescope spatial James Webb ne sont pas aussi révolutionnaires qu’on le pensait initialement

Le télescope spatial James Webb (JWST) a suscité beaucoup d'enthousiasme avec ses premières observations, conduisant à des titres sensationnalistes affirmant que des théories établies de longue date telles que le Big Bang et la relativité générale avaient été réfutées. Cependant, les nouveaux résultats d'une étude utilisant les données de l'enquête par grappes impartiale canadienne NIRISS (CANUCS) montrent que ces résultats révolutionnaires n'étaient pas aussi inhabituels qu'on le laissait entendre initialement.

Le JWST est le télescope infrarouge le plus puissant jamais construit, capable de capturer des images détaillées de certaines des premières galaxies qui se sont formées après les âges sombres du début de l'Univers. Des observations antérieures datant de périodes légèrement ultérieures nous avaient permis de bien comprendre la rapidité avec laquelle les galaxies évoluent, sur la base de notre compréhension du Big Bang. Mais les galaxies identifiées par le JWST étaient déjà grandes, brillantes et structurellement complexes, remettant en question nos hypothèses sur l'évolution galactique.

Les astronomes utilisent diverses techniques pour identifier les galaxies lointaines, notamment la recherche de ruptures dans les spectres galactiques. Les galaxies à double cassure, qui présentent des cassures dans les longueurs d'onde de Lyman et de Balmer, peuvent aider les astronomes à cibler des galaxies à des distances spécifiques. Les premiers résultats du JWST se sont concentrés sur les galaxies à double cassure avec des redshifts d'environ z=7 lorsque l'Univers avait moins d'un milliard d'années.

Cependant, cette étude utilisant les données CANUCS a révélé un biais potentiel dans la sélection des galaxies à double cassure. La méthode pourrait favoriser les galaxies plus grandes et plus brillantes, laissant de côté les galaxies plus petites, plus sombres et plus froides. L’équipe a identifié 19 galaxies à double cassure à partir des données CANUCS, mais par rapport à une plus grande population de galaxies, il était évident que la méthode de sélection pouvait fausser les résultats en faveur de galaxies plus grandes et plus brillantes.

Les chercheurs soulignent que ces premiers résultats n’écartent pas la possibilité pour le JWST d’imposer une révision de notre modèle cosmologique standard. Cependant, ils soulignent que nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades et que nous avons besoin de plus de données et d’observations détaillées pour comprendre la véritable nature de ces galaxies lointaines et où la poussière se dépose réellement.

La source:

Desprez, Guillaume et al. « Le LCDM n’est pas encore mort : les galaxies massives à zébrures de Balmer à z élevé sont moins courantes que ce qui a été rapporté précédemment. » Préimpression arXiv arXiv :2310.03063 (2023).