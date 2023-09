La NASA mène avec succès un test simulé le jour du lancement de la mission lunaire Artemis II

By

Les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen, ont récemment effectué un test de simulation de jour de lancement au Centre spatial Kennedy en Floride dans le cadre de la mission Artemis II de la NASA. Cette mission constitue une étape cruciale dans les projets de l'agence visant à ramener des humains sur la Lune et à les envoyer sur Mars.

Lors du test, l'équipage a suivi les procédures qu'il suivra le jour du lancement. Ils se sont réveillés dans les quartiers de leur équipage dans le bâtiment Neil Armstrong des opérations et des caisses de Kennedy et ont enfilé des versions de test des combinaisons spatiales du système de survie de l'équipage Orion. Ils se sont ensuite rendus à la rampe de lancement 39B dans la nouvelle flotte de transport d'équipage Artemis de la NASA. À leur arrivée, ils sont montés à bord du lanceur mobile et sont entrés dans la salle blanche à l’intérieur du bras d’accès de l’équipage.

L'achèvement de ce test est important car il garantit que l'équipage et les équipes des systèmes au sol de Kennedy sont bien préparés et comprennent le calendrier des événements du jour du lancement. La mission Artemis II sera le premier vol avec un équipage à bord de la nouvelle fusée Space Launch System (SLS) et du vaisseau spatial Orion. Son objectif principal est de vérifier que les systèmes du vaisseau spatial fonctionnent de manière transparente avec un équipage dans l'environnement de l'espace lointain.

Le voyage débutera au Kennedy Space Center, où les quatre astronautes monteront à bord du vaisseau spatial Orion propulsé par la fusée SLS. Après le lancement, plusieurs manœuvres de montée en orbite seront effectuées pour placer le vaisseau spatial sur une trajectoire de retour libre sur la Lune. Tout au long de la trajectoire, l'équipage sera pratique, pilotant Orion lors d'opérations de proximité et évaluant divers systèmes. Ils testeront également les systèmes de communication et de navigation pour garantir leur préparation au survol lunaire.

Artemis II sert de prologue à la mission Artemis III, où l'histoire sera écrite alors que les humains retourneront sur la Lune et finiront par jeter leur dévolu sur Mars. Les efforts d'exploration de la NASA visent à élargir nos connaissances sur l'univers et à bénéficier à l'humanité.

