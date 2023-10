La NASA prédit une collision d’astéroïdes potentiellement catastrophique avec la Terre dans 159 ans

By

La NASA a publié une prévision selon laquelle un astéroïde de la taille de notre Lune pourrait potentiellement entrer en collision avec la Terre dans 159 ans. L'astéroïde, connu sous le nom de Bennu, aurait un diamètre estimé à 1,610 22 pieds et pourrait frapper la Terre avec la force de XNUMX bombes atomiques. Bien que les chances d'une collision soient minces, les calculs de la NASA ont soulevé des inquiétudes quant à l'impact potentiellement catastrophique.

Bennu a été découvert pour la première fois en 1999 et a été étroitement surveillé depuis en raison de sa taille considérable et du risque faible mais plausible qu'il ait un impact sur notre planète. De nombreuses vidéos Internet décrivent les conséquences dévastatrices d’un tel événement.

Pour approfondir cette possibilité, la NASA a lancé la mission OSIRIS-REx en 2016. Cette mission vise à croiser Bennu et à étudier sa composition. La date prévue de la collision est fixée au 24 septembre 2184, ce qui donne aux scientifiques le temps de rassembler plus d'informations et éventuellement de développer des stratégies d'atténuation.

Si Bennu devait entrer en collision avec la Terre, cela libérerait environ 1,200 24 mégatonnes d’énergie, soit 1 fois plus puissante que l’arme nucléaire la plus puissante sur Terre. Alors que les probabilités d'une collision sont actuellement estimées à 22 sur XNUMX, la NASA continue de surveiller de près la trajectoire de Bennu et ses potentielles interactions gravitationnelles avec notre planète.

Outre le risque de collision, les rencontres rapprochées de Bennu avec la Terre tous les six ans ont attiré l'attention des scientifiques. Bien que la probabilité d'une collision lors de ces rencontres soit actuellement faible, avec une probabilité de 1 sur 2,700 0.037 ou XNUMX %, elle reste une statistique remarquable compte tenu de l'âge de la Terre.

Malgré les conséquences potentiellement catastrophiques, la NASA classe Bennu comme un « astéroïde potentiellement dangereux », avec le potentiel de se trouver à moins de 4.65 millions de kilomètres de notre planète. L’intérêt scientifique de Bennu réside non seulement dans son potentiel de collision mais aussi dans sa composition géologique et chimique, qui fournit des informations précieuses sur l’origine et le développement de notre planète rocheuse.

La mission OSIRIS-REx de la NASA, qui a collecté avec succès des échantillons de Bennu en 2020, a marqué une étape importante dans l'exploration des astéroïdes et la récupération d'échantillons. Cette mission vise à améliorer notre compréhension des astéroïdes et de leur impact potentiel sur Terre.

Dans l’ensemble, même si la probabilité d’une collision avec Bennu est actuellement faible, les conséquences potentielles et la surveillance continue soulignent l’importance de poursuivre les recherches et de se préparer aux impacts potentiels d’astéroïdes.

Sources:

NASA : Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace