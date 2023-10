Nouvelle découverte : assistez à la spectaculaire éclipse lunaire en Arabie Saoudite

By

Préparez-vous à un phénomène à couper le souffle ! Ce samedi soir, les habitants du Royaume d'Arabie Saoudite vont se régaler : une éclipse partielle de Lune. La Société d'Astronomie de Jeddah a confirmé que l'éclipse sera visible depuis toutes les régions du pays.

Majid Abu Zahra, président de la société, a révélé que l'éclipse lunaire se produira lorsque la lune entrera dans l'ombre de la Terre à 10h35 précises. Cet événement céleste captivera les spectateurs par son spectacle époustouflant, car toutes les phases de l'éclipse seront visibles dans dans le ciel d'Arabie Saoudite, ainsi que dans les régions du monde arabe, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Du début à la fin, l’éclipse partielle durera une durée impressionnante d’une heure et 17 minutes, se déroulant entre 10h35 et 11h52, heure saoudienne.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s'interpose entre le soleil et la lune, empêchant la lumière du soleil d'atteindre la surface lunaire. Bien que cet événement à venir soit une éclipse partielle de Lune, où seul un fragment de l'ombre de la Terre couvrira la Lune, il promet d'être un spectacle impressionnant.

Le pic tant attendu de l'éclipse se produira vers 11 h 14. Préparez-vous alors que la lune traverse gracieusement l'ombre de la Terre d'ouest en est, atteignant son apogée.

Ce qui est vraiment remarquable à propos d’une éclipse lunaire, c’est qu’elle peut être observée directement sans avoir besoin de lunettes de protection, ce qui contraste fortement avec les éclipses solaires. Alors assurez-vous de marquer vos calendriers et préparez-vous à ce phénomène lunaire rare et fascinant.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose entre le soleil et la lune, empêchant la lumière du soleil d’atteindre la surface lunaire.

Q : L’éclipse lunaire peut-elle être vue depuis l’extérieur de l’Arabie Saoudite ?

R : Oui, l’éclipse partielle de Lune sera visible non seulement en Arabie Saoudite mais également dans le monde arabe, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.

Q : Avez-vous besoin d’un équipement spécial pour observer une éclipse lunaire ?

R : Non, une éclipse lunaire peut être observée directement sans avoir besoin de lunettes de protection.