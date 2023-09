Nouvelle découverte : Encelade, la lune de Saturne, projette de l'eau partout

Encelade, l'une des lunes de Saturne, se comporte comme un arroseur d'eau qui ne s'arrête pas. Cette petite lune, d'un diamètre d'environ 300 miles, est chargée de fournir l'eau et la glace qui forment l'un des anneaux emblématiques de Saturne. Il projette également de l'eau dans tout le système de Saturne.

En 2005, la sonde Cassini a fait la découverte révolutionnaire de geysers sortant du pôle sud d'Encelade. Ces geysers, projetant de l'eau dans l'espace, ont depuis été examinés par Cassini, qui les a même survolés pour analyser leur composition.

Les scientifiques ont déterminé que l'eau rejetée par Encelade provenait d'un océan mondial situé sous la surface glacée de la Lune. Sous l’océan, les « bouches » d’eau chaude transportent probablement des minéraux, fournissant tous les ingrédients nécessaires à la vie.

Fin 2020, le télescope spatial James Webb a observé Encelade et a confirmé que les geysers sont toujours actifs. Ces geysers libèrent suffisamment d’eau pour remplir une piscine olympique en seulement deux heures. L'eau fusionne pour former un « panache » massif qui s'étend sur plus de 6,000 XNUMX milles de la surface de la lune. En raison du mouvement orbital d'Encelade autour de Saturne, le panache s'étend et forme un « beignet » de glace, englobant l'anneau le plus externe de la planète. Par conséquent, le système d’anneaux de Saturne est constamment réapprovisionné par le panache.

Cependant, environ les deux tiers de l'eau contenue dans le panache se dispersent, créant un fin « brouillard » glacial qui imprègne tous les anneaux de Saturne. Cette découverte fournit des informations précieuses sur les interactions et la dynamique complexes au sein du système de Saturne.

Il convient de noter que le prochain télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu fin 2021, continuera de fournir des observations plus détaillées d'Encelade et d'autres corps célestes, approfondissant ainsi notre compréhension des mystères de l'univers.

Sources:

– Encelade : la Lune de Saturne pulvérise de l'eau partout – Damond Benningfield

– Source de l'image : NASA/JPL-Caltech