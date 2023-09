Une étude confirme la rotation du trou noir supermassif dans la galaxie radio M87

By

Une étude récente publiée dans la revue Nature a fourni des preuves irréfutables de la rotation d’un trou noir supermassif situé au centre de la galaxie radio voisine M87. Dirigée par le Dr CUI Yuzhu et menée par une équipe internationale de scientifiques, l'étude a utilisé des radiotélescopes du monde entier pour réaliser cette découverte passionnante.

M87, situé à 55 millions d’années-lumière de la Terre, héberge un trou noir massif d’environ 6.5 milliards de fois la masse du Soleil. L'une des caractéristiques intrigantes de la galaxie est son jet oscillant, qui se déplace de haut en bas avec une amplitude d'environ 10 degrés.

L’équipe a minutieusement analysé les données du télescope s’étalant de 2000 à 2022 et a découvert un cycle récurrent de 11 ans dans le mouvement précessionnel de la base à réaction. Cette découverte s'aligne sur les prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui établit un lien direct entre le comportement dynamique du jet et la rotation du trou noir supermassif central.

L'analyse a révélé que l'axe de rotation du disque d'accrétion, le disque de matière en spirale dans le trou noir, est mal aligné avec l'axe de rotation du trou noir. Ce désalignement provoque le mouvement de précession du jet et fournit une preuve claire que le trou noir supermassif de M87 est effectivement en rotation.

Le co-auteur de l'étude, le Dr CUI Yuzhu, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, soulignant l'importance d'accumuler des données à haute résolution sur deux décennies pour obtenir ce résultat. La confirmation de la rotation du trou noir apporte une certitude aux scientifiques qui ont étudié le trou noir de M87, surtout après le succès de la capture de son image avec le télescope Event Horizon.

M87 revêt une importance historique en astronomie, car c'est là que le premier jet astrophysique d'observation a été identifié en 1918. Sa relative proximité avec la Terre a permis aux scientifiques d'étudier en détail les régions de formation de jets proches du trou noir.

Les trous noirs supermassifs comme celui de M87 sont connus pour être des corps célestes perturbateurs capables d’accumuler d’énormes quantités de matière et de produire de puissants jets de plasma. Ces jets se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et s’étendent sur des milliers d’années-lumière dans l’espace. La rotation du trou noir joue un rôle crucial dans ce processus, extrayant l’énergie du trou noir et propulsant la matière environnante vers l’extérieur avec une force significative.

La rotation d’un trou noir affecte également l’espace-temps environnant, provoquant le déplacement des objets proches le long de son axe de rotation, un phénomène connu sous le nom de « frame-dragging ». Cet effet contribue au mouvement précessionnel du jet et fournit une preuve indéniable de la rotation du trou noir.

L'étude a impliqué plus de 20 télescopes du monde entier, dont les radiotélescopes chinois Tianma de 65 mètres et Xinjiang de 26 mètres, connus pour leur haute sensibilité et leur résolution angulaire. De futures contributions sont attendues du radiotélescope Shigatse de 40 mètres, actuellement en construction, qui améliorera les capacités d'imagerie pour les observations de longueurs d'onde submillimétriques.

Bien que ces recherches aient fourni des informations significatives, des questions restent sans réponse concernant la structure du disque d'accrétion et la rotation précise du trou noir M87. Les scientifiques prévoient de découvrir davantage de sources présentant des configurations similaires, ce qui permettra de mieux comprendre les trous noirs supermassifs.

